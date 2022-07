[En Vivo] Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿cómo ver el partido por la Liga 1 Betsson 2022?

Alianza Lima vs. Sporting Cristal juegan EN VIVO este domingo 31 de julio desde las 3.30 p. m. (hora peruana) por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Este duelo se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido por la señal de Gol Perú. Además, puedes seguir este encuentro a través de la web de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Domingo 31 de julio ¿A qué hora juegan? 3.30 p. m. ¿Qué canal transmite? Gol Perú ¿Dónde juegan? Estadio Nacional

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Alejandro Duarte, Rafael Lutiger, Omar Merlo, Nilson Loyola, Jhilmar Lora, Jesús Castillo, Martín Távara, Leandro Sosa, Alejandro Hohberg, Irven Ávila y Percy Liza. DT: Roberto Mosquera.

Alejandro Duarte, Rafael Lutiger, Omar Merlo, Nilson Loyola, Jhilmar Lora, Jesús Castillo, Martín Távara, Leandro Sosa, Alejandro Hohberg, Irven Ávila y Percy Liza. Roberto Mosquera. Alianza Lima: Franco Saravia, Yordi Vílchez, Christian Ramos, Gino Peruzzi, Ricardo Lagos, Jairo Concha, Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez, Aldair Rodríguez y Hernán Barcos. DT: Carlos Bustos.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El cotejo Alianza Lima vs. Sporting Cristal será transmitido por la señal de Gol Perú, canal que tiene los derechos de la mayoría de los partidos de la Liga 1 Betsson 2022.

¿Cómo ver Gol Perú EN VIVO?

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Sporting Cristal, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se disputará en el Estadio Nacional, ubicado en la ciudad de Lima, Perú.