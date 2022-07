Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿qué club es favorito según las casas de apuestas?

La quinta jornada del Torneo Clausura en la Liga 1 2022 tendrá como duelo estelar el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal, equipos que lucha palmo a palmo por el primer lugar de la tabla de posiciones. Si los íntimos se proclaman vencedores, estirarán su ventaja como punteros; por su parte, si los bajopontinos ganan, tomarán la cima de la clasificación por mejor diferencia de goles.

A pesar de la buena racha de cuatro victorias al hilo que llevan, los pupilos de Carlos Bustos no son favoritos en este cruce, según los pronósticos de las principales casas de apuestas. El cuadro de Roberto Mosquera también ha mostrado regularidad y además tiene a su favor ser local en esta oportunidad.

Un factor en contra para los cerveceros es que no podrán contar con su capitán, Horacio Calcaterra, suspendido por acumulación de amarillas. Además, el lateral Johan Madrid, otro titular, no terminó el último partido a causa de un golpe y no es del todo seguro que pueda estar presente frente a los victorianos.

Sporting Cristal y Alianza Lima ya jugaron en febrero de este año. Los celestes ganaron 1-0. Foto: Liga de fútbol profesional

Apuestas de Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Betsson: gana Alianza Lima (3,25), empate (3,50), gana Sporting Cristal (2,15)

Bet365: gana Alianza Lima (3,30), empate (3,60), gana Sporting Cristal (2,15)

1XBet: gana Alianza Lima (3,17), empate (3,40), gana Sporting Cristal (2,17)

Doradobet: gana Alianza Lima (3,25), empate (3,50), gana Sporting Cristal (2,20)

Inkabet: gana Alianza Lima (3,30), empate (3,40), gana Sporting Cristal (2,20).

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El ‘clásico moderno’ entre blanquiazules y celestes se llevará a cabo desde las 3.30 p. m. de este domingo 31 de julio en el Estadio Nacional. Si Cristal se queda con los tres puntos, tomará el primer lugar del acumulado, por delante de Melgar.