¿Qué canal transmite Barcelona vs. New York RB EN VIVO y a qué hora inicia el amistoso?

Barcelona vs. New York RB EN VIVO juegan este sábado 30 de julio en un partido amistoso de preparación. El conjunto blaugrana quiere cerrar su gira por Estados Unidos con un triunfo en el Red Bull Arena a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora de Nueva Jersey). El encuentro tendrá la mayor cobertura ONLINE en La República Deportes.

Una goleada 6-0 sobre Inter Miami, una victoria en el clásico ante Real Madrid y un empate 2-2 con Juventus es el saldo del Barcelona en tierras estadounidenses. Con fichajes de peso como Raphinha y Robert Lewandowski, los pupilos de Xavi se medirán ante unos Red Bulls que son terceros en la conferencia este de la MLS, pero llegan de caer 5-1 ante Orlando City en la semifinal de la US Open Cup.

Barcelona vs. New York RB: ficha del partido

Partido Barcelona vs. New York RB ¿Cuándo juegan? Sábado 30 de julio ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú), 7.00 p. m. (Nueva Jersey) ¿Dónde? Red Bull Arena, Nueva Jersey ¿En qué canal? Barca TV

Raphinha lleva dos goles en la gira del Barcelona por Estados Unidos. Foto: AFP

¿A qué hora juega Barcelona vs. New York RB?

El compromiso Barcelona vs. New York RB inicia a las siguientes horas, según el país:

Perú: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT) España: 1.00 a. m. (domingo 31)

1.00 a. m. (domingo 31) México: 6.00 p. m.

Costa Rica: 5.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m

Paraguay: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. New York RB?

Estos son los canales que transmitirán el partido Barcelona vs. New York RB EN VIVO para cada país:

Estados Unidos: Fubo TV

Fubo TV España: Barca TV, TV3

Barca TV, TV3 Internacional: Barca TV +.

New York Red Bull viene de caer en la semifinal de la US Open Cup. Foto: opencup / Twitter

¿Dónde ver Barcelona vs. New York RB EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por streaming de este cotejo amistoso estará disponible por Barca TV + a nivel internacional. Si no cuentas con esta opción, también podrás ver todas las incidencias del Barcelona vs. New York RB EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

Barcelona vs. New York RB: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Christensen, Araujo, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Fati.

Ter Stegen; Dest, Christensen, Araujo, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Fati. New York RB: Coronel; Edwards, Nealis, Long, Tolkin; Morgan, Yearwood; Clark, Fernandez, Ngoma; Klimala.

¿Dónde se jugará el partido Barcelona vs. New York RB?

El lugar donde se jugará el choque Barcelona vs. New York RB será el Red Bull Arena, recinto para 25.000 espectadores ubicado en la localidad de Harrison, Nueva Jersey (Estados Unidos).