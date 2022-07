Chelsea vs. Udinese: ¿a qué hora y dónde ver el amistoso de hoy?

MIRA AQUÍ EN VIVO Chelsea vs. Udinese | Ambos equipos se enfrentarán en un amistoso hoy, viernes 29 de julio. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Chelsea vs. Udinese: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Udinese ¿Cuándo juegan? HOY, 29 de julio ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Dacia Arena ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Udinese?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Chelsea vs. Udinese EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Udinese?

Para acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Udinese, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Chelsea vs. Udinese ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Chelsea vs. Udinese de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

Sigue otros amistosos de hoy

¿Dónde juegan Chelsea vs. Udinese?

Chelsea vs. Udinese se disputará en el Stadio Friuli, también conocido como Dacia Arena por razones de patrocinio. En esta plaza, Udinese juega como local sus encuentros.