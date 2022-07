[DirecTV Sports, En Vivo] Real Madrid vs. Juventus: ¿a qué hora ver el duelo por la Soccer Champions Tour?

MIRA AQUÍ el amistoso de pretemporada Real Madrid vs. Juventus EN VIVO Y EN DIRECTO este sábado 30 de julio por la Soccer Champions Tour 2022. El compromiso entre españoles e italianos se disputará en el estadio Rose Bowl y la transmisión estará a cargo de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Real Madrid vs. Juventus: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Juventus ¿Cuándo juegan? Sábado 30 de julio ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Rose Bowl ¿Canal? DirecTV Sports

Real Madrid vs. Juventus: la previa

¡Partido de alto nivel! Real Madrid no arrancó de la mejor manera la pretemporada y todavía no sabe lo que es ganar: cayeron 1-0 ante Barcelona y en su última presentación igualaron 2-2 ante el América de México. En su tercer cotejo por la Soccer Champions Tour, el equipo comandado por Carlo Ancelotti se medirá ante la Juventus de Italia.

El vigente campeón de la Champions League viene preparándose de la mejor manera para afrontar la Supercopa de Europa y se espera que ponga desde el arranque al francés Karin Benzema y a los brasileños Rodrygo Goes y Vinicius Júnior.

Por su parte, el conjunto comandado por Massimiliano Allegri buscará darle más minutos a sus fichajes y uno de los que se perfila como titular es el atacante argentino Ángel Di María.

Real Madrid vs. Juventus: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Eder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba; Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Karim Benzema, Rodrygo y Vinicius Júnior.

Juventus: Wojciech Szczęsny; Danilo, Leonardo Bonucci, Gleison Bremer, Alex Sandro; Denis Zakaria, Nicoló Rovella, Manuel Locatelli; Ángel Di María, Moise Kean y Juan Guillermo Cuadrado.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Juventus?

En territorio peruano, el Real Madrid vs. Juventus arrancará a las 9.00 p. m.. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.

Argentina: 12.00 a. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (domingo 31).

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Juventus?

Perú: DirecTV Sports+

Argentina: DirecTV Sports+

Brasil: Star+

Chile: DirecTV Sports+

Colombia: DirecTV Sports+

Ecuador: DirecTV Sports+

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: DirecTV Sports, Dexary

Venezuela: DirecTV Sports+

España:TVE La 1, Esport3, fuboTV España, RTVE.es

Estados Unidos: Fox Sports 2, FOX Sports App, FOX Deportes, Foxsports.com

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Real Madrid vs. Juventus por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Juventus por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Real Madrid vs. Juventus: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Juventus?

El escenario de este compromiso será el estadio Rose Bowl, ubicado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California. El recinto fue inaugurado el 8 de octubre de 1922 y tiene capacidad para albergar a más de 90.000 espectadores.