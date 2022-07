¡Va tomando fuerza! Marcelo Bielsa se habría reunido en tres ocasiones con Agustín Lozano

Luego de la designación de Juan Carlos Oblitas como nuevo director general de fútbol de la FPF, solo faltan pocos días para conocer al nuevo técnico de la selección peruana. El mismo ‘Ciego’ mencionó que como máxima la semana que viene ya se sabrá quién es el elegido. En ese sentido, Marcelo Bielsa y Juan Máximo Reynoso son los máximos candidatos.

En una reciente entrevista que el presidente de la FPF, Agustín Lozano, dio a “Fútbol en américa” mencionó que sí se había reunido con algunos técnicos para que asuma el buzo de la Blanquirroja. Uno de ellos podría ser Marcelo Bielsa. “He conversado con varios técnicos. No voy a revelar nombres de las personas con las que he hablado en los últimos dos o tres días . No puedo decirte que con alguno he tenido una conversación muy amplia”, puntualizó.

Tras ello, el periodista deportivo Pedro García indicó en el programa “Al ángulo” que el reconocido técnico rosarino habría tenido más de un acercamiento con el presidente de la FPF. “Desde Chile me contaron, de primerísima mano, ponle la firma, si quieres apuesta plata. Lozano se ha reunido, en 3 oportunidades en vía zoom, con Marcelo Bielsa. La reunión se dio y por qué en Chile, porque ahí vive el secretario de Bielsa. Mi contacto de Chile me hace ver que el contacto se produjo y que han habido hasta 3 reuniones con el mismo Bielsa”.