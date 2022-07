¿Quién es Edwin Vásquez Cam, el único peruano que ganó oro olímpico y lo hizo con una pistola prestada?

A pocos días de cumplir 74 años de aquel histórico episodio en el deporte peruano, en plenas Fiestas Patrias (201 años de Independencia), recordamos al tirador piurano Edwin Vásquez Cam, el único peruano en conseguir una presea dorada en la historia del deporte nacional, en los Juegos Olímpicos Londres 1948.

Edwin nació el 28 de julio de 1922 en la región Piura. Desde muy pequeño siguió los pasos de su padre Gonzalo Vásquez, quien fue tirador profesional. Según la web elpoli.pe, Gonzalo contó en una entrevista hace varios años que cuando fue a bautizar a su hijo con su esposa, el padre le rebatió el nombre elegido.

“¿Edwin? ¿No puede ser? Tiene que llevar un nombre del calendario gregoriano y habiendo nacido el 28 de julio tiene para escoger Celso, Nazario o César”, renegaba el párroco de Ancón encargado de la ceremonia. Don Gonzalo ensayó la combinación de esos nombres con los apellidos, pero no le gustó como sonaba. Sin embargo, para no quedar mal con el padre, le colocó César Edwin. A pesar de ello, siguió ironizando con la elección de los padres. “¿Edwin? Ese será un buen nombre en Inglaterra, pero aquí en el Perú no puede ser”. Una gran premonición.

Trayectoria y premios

El tirador peruano Edwin Vásquez ganó el Concurso Individual Interescolar de Tiro con Fusil Máuser Original Peruano cuando solo tenía 16 años. Posteriormente, logró quedar en el primer lugar del concurso de tiro peruano “Juan Gildemeister” y a los 21 años se convirtió en el tirador más joven en obtener la máxima categoría.

En 1951, Edwin Vásquez se consagró campeón panamericano en la cita de Buenos Aires, regalándole al Perú una de las medallas doradas que tenemos en la historia de los Juegos Panamericanos.

Edwin Vásquez. Foto: Comité Olímpico del Perú

Campeón de los Juegos Olímpicos

El mejor tirador peruano de todos los tiempos se presentó en el Polígono Militar “Bisley Camp” y dejó el nombre del Perú en lo más alto al conquistar la primera y única medalla de oro olímpica para nuestro país. Edwin Vásquez compitió en la especialidad de pistola libre a 50 metros, superando en el podio a Rudolf Sneider (campeón mundial) y Torsten Ullmanm (campeón olímpico en Berlín 1936).

El disparo de Edwin Vásquez. Foto: Comité Olímpico del Perú

Ganó el oro olímpico con una pistola prestada

Su amigo más cercano, Iván Benavides, contó que el tirador peruano “disparó con una pistola prestada porque en los entrenamientos tuvo problemas con la suya y le pidió a Mantilla que le pueda ceder su pistola. Él muy gentilmente le dijo: ‘Edwin, no te preocupes, dispara con la mía’. El piurano entrenó a un solo día de la competencia”.

Reconocimiento a su hazaña

Por el gran desempeño mostrado de Edwin Vásquez en los Juegos Olímpicos Londres 1948, se edificó una estatua en forma de reconocimiento; el cual figura en la entrada a la sede del Comité Olímpico Peruano. Asimismo, su nombre está inscrito en el frontis del Estadio Nacional.