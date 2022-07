[En Vivo] Nacional vs. Liverpool: ¿a qué hora y cómo ver la final del Torneo Intermedio?

VER AQUÍ Nacional vs. Liverpool EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, miércoles 27 de julio, por la final del Torneo Intermedio de Uruguay. El compromiso tendrá como escenario el mítico estadio Centenario de Montevideo y la transmisión estará a cargo de GOLTV. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Nacional vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Nacional vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 27 de julio ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora de Uruguay) ¿Dónde? Estadio Centenario ¿Canal? GOLTV

Nacional vs. Liverpool: posibles alineaciones

Nacional: S. Rochet, L. Lozano, L. Coelho, N. Marichal, C. Cándido, A. Trezza, F. Carballo, Y. Rodríguez, D. Zabala, E. Gigliotti, F. Fagúndez. DT: Pablo Repetto.

Liverpool: S. Britos, F. Pereira, G. Pérez, J. Sosa, A. Cayetano, P. González, M. Romero, F. Díaz, A. Medina, T. Vecino, R. Rivero. DT: Jorge Bava.

Nacional vs. Liverpool: últimos enfrentamientos

Nacional 0-0 Liverpool | 21.02.2022 | Primera Divisón

Liverpool 2-2 Nacional | 26.11.2021 | Primera División

Nacional 1-0 Liverpool | 15.08.2021 | Primera Divisón

Nacional 0-4 Liverpool | 21.03.2021 | Primera Divisón

Liverpool 1-3 Nacional | 03.10.2020 | Primera División

¿A qué hora juegan Nacional vs. Liverpool?

En Uruguay, el Nacional vs. Liverpool arrancará a las 8.00 p. m. (6.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Uruguay: 8.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (domingo 10).

¿Qué canal transmite Nacional vs. Liverpool?

En territorio uruguayo, la televisión del Nacional vs. Liverpool irá por la señal de VTV Plus, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo local. En el resto de Sudamérica se verá en GolTV y Star Plus.

¿Qué canal es GolTV?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolTV para Perú.

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Dónde ver Nacional vs. Liverpool por internet?

Si deseas seguir el cotejo Nacional vs. Liverpool por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que transmitirá el duelo para toda Latinoamérica (excepto Uruguay). En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Nacional vs. Liverpool?

El escenario de este compromiso será el estadio Centenario, ubicado en la ciudad uruguaya de Montevideo. El emblematico recinto fue inaugurado el 18 de julio de 1930 y tiene capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.