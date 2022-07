[En Vivo] Alemania vs. Francia: ¿a qué hora juegan la segunda semifinal de la Eurocopa Femenina?

Alemania vs. Francia EN VIVO se juega, este miércoles 27 de julio, a las 2.00 p. m. (hora peruana), por la segunda semifinal de la Eurocopa Femenina 2022. El encuentro se disputará en el Estadio MK y tendrá la transmisión de ESPN y Star Plus. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alemania vs. Francia: ficha del partido

Partido Alemania vs. Francia Fecha Miércoles 27 de julio Hora 2.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio MK

¿A qué hora juegan Alemania vs. Francia?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Alemania vs. Francia?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN.

¿Dónde ver Alemania vs. Francia por internet?

Si no quieres perderte la transmisión de Alemania vs. Francia por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alemania vs. Francia: últimos partidos

Francia 1-0 Alemania | Amistoso internacional | 10.6.2021

Francia 0-1 Alemania | Amistoso internacional | 28.2.2019

Francia 3-0 Alemania | SheBelieves Cup | 07.3.2018

Alemania 4-0 Francia | Amistoso Internacional | 24.11.2017

Alemania vs. Francia: posibles alineaciones

Alemania : Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Daebritz; Huth, Popp, Bühl.

: Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Daebritz; Huth, Popp, Bühl. Francia: Peyraud Magnin; Perisset, Mbock, Renard, Karchaoui; Bilvault, Toletti, Geyoro; Dianu, Malard, Cascarino.

Alemania vs. Francia: apuestas del partido

Las casas de apuestas ponen a Alemania como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Liga Profesional de Fútbol 2022.

Betsson: gana Alemania (2,45) | empate (3,10) | gana Francia (3,25)

Inkabet: gana Alemania (2,45) | empate (3,10) | gana Francia (3,00)

Te Apuesto: gana Alemania (2,55) | empate (3,10) | gana Francia (2,90)

¿Dónde juegan Alemania vs. Francia?

El escenario que acogerá este compromiso será el Estadio MK, recinto deportivo ubicado en distrito de Milton Keynes, Buckinghamshire, con capacidad para más de 30.500 espectadores.