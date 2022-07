Lapadula a Cagliari: ¿quién es el peruano que jugó en este club y superó a Maradona y a Zico?

El último lunes 25 de julio, Cagliari anunció el fichaje del peruano Gianluca Lapadula por tres temporadas. El delantero de la selección peruana seguirá en el fútbol italiano hasta el 2025 y buscará ascender con el conjunto rossoblu. En sus 102 años de historia, tres peruanos han pasado por el conjunto italiano, siendo el ‘Bambino’ el último de ellos. Incluso, uno de los futbolistas nacionales fue considerado el mejor jugador extranjero del Calcio por encima de Diego Maradona (Napoli) y Zico (Udinese). ¿De quién hablamos? Aquí te lo contamos.

Gianlucas Lapadula viene de marcar 13 goles en la pasada Serie B con el Benevento. Foto: Cagliari

‘Diamante’ en el Calcio durante los 80′

Luego de debutar en el primer equipo de Sporting Cristal, Julio César Uribe dio el gran salto al extranjero y fichó por el Cagliari en 1982. Con 25 años, el popular ‘Diamante’ paseó su fútbol por la Serie A de Italia y se vio las caras con jugadores de la talla de Diego Armando Maradona con Napoli y el brasileño Zico en Udinese.

Según contó el exfutbolista de la selección peruana, durante su primera temporada con los rossoblu fue elegido como el mejor futbolista extranjero por encima de ambas leyendas del fútbol.

“En el primer año, a los seis meses, hay campeonato de ida y campeonato de vuelta. En ese periodo de 15 partidos, que eran 30 en aquella época, después de 15 partidos me reconocen como el mejor jugador extranjero, estando Diego Maradona y Zico”, contó en el programa ‘La fe de Cuto’ del diario Trome.

Julio César Uribe es ídolo en Sporting Cristal y la selección peruana. Foto: GLR

Sin embargo, cuando parecía que su ascenso futbolístico continuaría, Julio César Uribe cometió un error el cual consideró el “más grande de su carrera”. El ‘Diamante’ no hizo caso a una indicación del técnico de Cagliari.

“Le dije: ‘Yo no voy a la banca’. Me respondió: ‘¿Cómo que no va al banco? ¿Está bromeando?’ (Entonces, contesté lo siguiente:) ‘No voy al banco, a usted no le gusto’. Y no fui. Luego, el técnico le comunica al presidente del Cagliari que había tomado esta decisión y el presidente me llama (...) Al día siguiente, pedí disculpas al presidente y me dijo que iba a sacar al técnico, le respondí que no lo haga. Yo no quiero llevar en mi conciencia que saca al técnico por mi responsabilidad”, sostuvo.

Números de Uribe en Cagliari

El exjugador de Junior de Barranquilla estuvo por tres temporadas en el Cagliari, tiempo en el que disputó la Serie A y luego descendió a la Serie B de la liga italiana. Durante toda su estancia en el rossoblu, Julio César Uribe disputó 85 partidos (entre torneo local y la Copa Italia) y anotó 12 goles. Tras finalizar la temporada de 1985, el ‘Diamante’ dejó el club y retornó a Sporting Cristal.

Julio César Uribe jugó por tres temporadas en el Cagliari (1982-85). Foto: Twitter

El primer peruano en jugar en Cagliari

Años antes de la llegada del ‘Diamante’ a Cagliari hubo otro futbolista peruano que defendió esta camiseta. Nos referimos al ídolo celeste Alberto Gallardo. El exdelantero peruano, quien inició como futbolista profesional en el Rímac, llegó al cuadro rossoblu a mediados de 1964 procedente del Milan. Durante las dos temporadas anotó seis goles.