Luego de la no renovación de Juan Carlos Oblitas como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el presidente Agustín Lozano se encuentra primero en la búsqueda del sucesor del ‘Ciego’ para luego ver quién podría ser el nuevo técnico de la selección nacional.

El presidente de la FPF charló con el programa deportivo “Fútbol en América” y mencionó que quiere ir por partes. “El director general que nombremos deberá asesorarnos y decirnos cuál es el entrenador que el Perú hoy necesita. No hay plazo, pero, cuanto más rápido, será mucho mejor”.

En ese sentido, el periodista Erick Osores reveló que el técnico campeón nacional con Alianza Lima y campeón de la Copa Sudamericana con Independiente de Santa Fe, Gerardo Pelusso, sería el indicado por la FPF.

“Otro nombre que me soltaron, no para técnico, sino para el cargo de director deportivo en la FPF, es el de Gerardo Pelusso; y sabes, me parece que puede tener conexión, porque él es Conmebol y Agustín Lozano es parte de la Conmebol”, indicó en el programa ‘Erick y Gonzalo’.

Su compañero Núñez agregó que sería una buena opción por el gran manejo de grupo que tiene. “Los jugadores de Alianza Lima lo amaron. Tal es el caso como Ciurlizza, Jayo, entre otros” .

Gerardo Pelusso se retiró como entrenador