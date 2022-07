¿Por qué Ricardo Gareca se volvió tendencia tras el nombramiento de Juan Carlos Oblitas en la FPF?

El nombramiento de Juan Carlos Oblitas como director general de fútbol de la FPF generó diversas reacciones. Luego del anuncio oficial, el debate se centró sobre el nuevo entrenador de la selección peruana y, para sorpresa de los hinchas, el nombre de Ricardo Gareca se volvió tendencia en las redes sociales.

Uno de los motivos fue que varios seguidores postularon la idea de que, bajo al órdenes del ‘Ciego’, el estratega argentino podría reconsiderar su decisión y volver a la dirección del banquillo nacional.

“Solo espero que Solano se retire de ese cargo que le queda grande y que Oblitas haga todo lo posible para que vuelva Gareca y también mejore el fútbol peruano”, “Espero traiga a Gareca”, ¿Y si Gareca vuelve mañana como director deportivo de la FPF?”, “Que regrese Gareca con su equipo técnico, menos Solano”, fueron algunos de los comentarios.

Juan Carlos Oblitas se encargó de negociar la llegada de Ricardo Gareca a la selección peruana. Foto: FPF

Por otra parte, la discusión también se centró en el reemplazante del ‘Tigre’. Como lo mencionó Oblitas, su primera tarea será designar al próximo director deportivo y al nuevo técnico de la Blanquirroja.

Ante este panorama, el nombre que mayor fuerza tomó es el de Juan Reynoso; sin embargo, muchos usuarios se mostraron en contra del exestratega del Cruz Azul.