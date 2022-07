¿Qué canal transmite Liverpool vs. Salzburgo EN VIVO y a qué hora empieza el amistoso?

Liverpool vs. Salzburgo EN VIVO se miden este miércoles 27 de julio en un amistoso de preparación. Los reds de Luis Díaz y Darwin Núñez se preparan con todo previo al inicio de la temporada y protagonizarán este duelo en el Red Bull Arena con transmisión de ESPN 3 y Star Plus. Conoce aquí la hora y más detalles del partido que podrás seguir ONLINE por La República Deportes.

Este es el último encuentro amistoso que sostendrá el conjunto de Jurgen Klopp previo al choque contra el Manchester City por la Community Shield de este sábado 30, que marca el inicio de la temporada oficial. Liverpool viene de golear 5-0 a RB Leipzig con un ‘póker’ del uruguayo Darwin Núñez, mientras que Salzburg llega tras hacer lo propio (3-0) con el Austria Viena por su liga local.

Liverpool vs. Salzburgo: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Salzburgo ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de julio ¿A qué hora? 1.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Red Bull Arena, Salzburgo ¿En qué canal? ESPN 3

El uruguayo Darwin Núñez fue figura en la goleada de Liverpool sobre Leipzig por 5-0. Foto: AFP

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Salzburgo?

El cotejo amistoso Liverpool vs. Salzburgo inicia a las siguientes horas, según el país:

Perú: 1.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Liverpool vs. Salzburgo?

Dependiendo del país, estos son los canales que transmitirán el partido Liverpool vs. Salzburgo EN VIVO:

Perú: ESPN 3, Star +

Salzburgo llega de vencer 3-0 al Austria Viena en el inicio de la Bundesliga austríaca. Foto: FKAustriaWien / Twitter

¿Dónde ver Liverpool vs. Salzburgo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este compromiso amistoso de preparación estará disponible en streaming a través de Star Plus en toda Latinoamérica. Aun si no cuentas con esta opción, también podrás ver todas las incidencias del Liverpool vs. Salzburgo EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Deportes.

Liverpool vs. Salzburgo: alineaciones probables

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Núñez y Díaz.

Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Núñez y Díaz. Salzburgo: Kohn; Van der Brempt, Solet, Wober, Ulmer; Sucic, Siewald, Capaldo; Fernando; Sekso y Adamu.

¿Dónde se jugará el partido Liverpool vs. Salzburgo?

El escenario del encuentro Liverpool vs. Salzburgo por un amistoso de preparación es el Red Bull Arena, hogar del elenco austríaco situado en la ciudad del mismo nombre. La capacidad de este recinto es de 30.188 espectadores.