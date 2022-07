Presidente de Peñarol menospreció el posible fichaje de Paolo Guerrero: “Era traer por traer”

Duras palabras. Previo al anuncio de su fichaje por el Avaí de Brasil, Paolo Guerrero fue vinculado con diversos clubes del continente. Si bien Alianza Lima fue el que mayor interés mostró por el goleador histórico de la selección peruana —le realizaron dos propuestas—, en el radar también si situó el nombre del Peñarol de Uruguay.

Ante este escenario, el presidente de la institución charrúa, Ignacio Ruglio, se pronunció sobre el experimentado atacante de 38 años y remarcó que su incorporación no los ayudaría a ganar títulos.

“Paolo Guerrero tenía mucho tiempo de inactividad y nosotros necesitamos ganar el Clausura de punta a punta. Lo hubiese traído para que la gente no siga repitiendo que no tenemos nivel en la delantera, pero estábamos convencidos de que era traer por traer, para que la gente se quede conforme y eso no lo voy a hacer; por lo menos, mientras dure mi mandato”, manifestó ante las cámaras de ESPN.

Asimismo, el mandamás del conjunto carbonero fue claro al mencionar que sus primeras opciones eran el español Diego Costa y los colombianos Radamel Falcao García y Teo Gutiérrez; sin embargo, no obtuvieron una respuesta positiva al contactarlos.