¿Cuándo juegan Liverpool vs. RB Salzburgo EN VIVO por amistoso internacional 2022?

Liverpool vs. RB Salzburgo EN VIVO se enfrentan este miércoles 27 de julio, desde la 1.00 p. m. (hora peruana), por amistoso internacional 2022. El duelo se llevará a cabo en el Red Bull Arena de Salzburgo con transmisión vía TV de ESPN y por streaming de Star Plus. Para que no te pierdas este duelo, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el relato minuto a minuto y los videos de goles.

Liverpool vs. RB Salzburgo: ficha del partido

Partido Liverpool vs. RB Salzburgo ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de julio ¿A qué hora? 1.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Red Bull Arena ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Liverpool vs. RB Salzburgo?

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

PUEDES VER: Juan Carlos Oblitas anuncia cuándo se tendría el nuevo técnico de la selección peruana

La gira internacional del Liverpool antes del inicio de la Premier League continúa con una visita al RB Salzburgo este miércoles. Los reds, que vienen de golear en su último cotejo, intentarán seguir por la senda del triunfo.

En su juego más reciente, el conjunto de Anfield no tuvo piedad del modesto RB Leipzig, al cual apabulló por 5-0 con un gol de Mohamed Salah y un ‘póker’ del uruguayo Darwin Núñez, uno de sus fichajes para la campaña 2022-23.

La escuadra de los toros rojos, por su parte, acaba de iniciar con el pie derecho la liga austriaca al derrotar 3-0 al Austria Viena. Por pretemporada; sin embargo, lleva una mala racha de tres derrotas consecutivas en cruces de preparación.

Liverpool y RB Salzburgo registran tres enfrentamientos previos en su historial entre sí. El saldo es favorable al club inglés, con dos victorias (ambas por la Champions League) y un empate en amistoso.

PUEDES VER: Extécnico campeón con Alianza Lima podría ser el nuevo director deportivo de la FPF

¿Qué canal transmite Liverpool vs. RB Salzburgo?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN.

¿Cómo ver Liverpool vs. RB Salzburgo ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. RB Salzburgo por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Liverpool vs. RB Salzburgo

Liverpool: Adrián; A. Robertson, V. Van Dijk, I. Konaté, T. Alexander Arnold; Thiago, Fabinho, N. Keita; L. Díaz, R. Firminio, M. Salah.

RB: Salzbyrgo: P. Köhn; I. Brempt, O. Solet, Bernardo, M. Wöber; N. Seiwald; L Sucic, N. Capaldo; Fernando; N. Okafor, B. Sesko.

PUEDES VER: Paolo Guerrero respondió a hincha que desaprobó un futuro regreso a Alianza Lima

Historial de Liverpool vs. RB Salzburgo

RB Salzburgo 2-2 Liverpool | 25.08.20

RB Salzburgo 0-2 Liverpool | 10.12.19

Liverpool 4-3 RB Salzburgo | 02.10.19.

¿Dónde juegan Liverpool vs. RB Salzburgo?

El escenario de este compromiso será el Red Bull Arena, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Salzburgo. El estadio cuenta con capacidad para más de 30.000 espectadores.