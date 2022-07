Liga 1 2022 EN VIVO: programación, canales, horarios y partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura

El torneo peruano no se detiene. Por ello, este martes 26 julio comienza la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Los equipos de la Primera División deben seguir con el cronograma de enfrentamientos.

El partido que abrirá la jornada será el Cantolao vs. Atlético Grau, en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. El Delfín busca su segunda victoria para escalar posiciones pensando en la tabla acumulada. Sport Huancayo vs. Carlos Mannucci es otro duelo programado en la Incontrastable.

Los dos compromisos más destacados de este martes 26 son el Sporting Cristal vs. UTC. Los celestes descansaron en la anterior fecha y ahora buscarán una victoria para volver al primer lugar de la tabla. Por su parte, Alianza Lima vs. Alianza Atlético se disputará en La Victoria. Los íntimos llevan tres triunfos al hilo y esperan alargar su racha ante el Vendaval.

La fecha 4 del Torneo Clausura finalizará el miércoles 27 de julio. Habrá un total de cinco cotejos: el San Martín vs. Ayacucho FC, Carlos Stein vs. Sport Boys, Deportivo Municipal vs. ADT, Cienciano vs. Binacional y César Vallejo vs. Universitario.

Cremas y trujillanos se medirán en el estadio Mansiche de Trujillo. La ‘U’ visitará al equipo de ‘Chemo’ Del Solar y espera mantenerse en la senda del triunfo.

Por otro lado, Melgar es el equipo que le toca descansar en esta jornada.

Liga 1 2022: horarios y canales de la fecha 4 del Torneo Clausura

Partido Día Horario Canal Cantolao vs. Atlético Grau 26/07/2022 1.00 p. m. GolPerú Sport Huancayo vs. Carlos Mannucci 26/07/2022 3.15 p. m. GolPerú Sporting Cristal vs. UTC 26/07/2022 5.30 p. m. GolPerú Alianza Lima vs. Alianza Atlético 26/07/2022 8.00 p. m. GolPerú San Martín vs. Ayacucho FC 27/07/2022 1.00 p. m. GolPerú Carlos Stein vs. Sport Boys 27/07/2022 1.00 p. m. No será televisado Deportivo Municipal vs. ADT 27/07/2022 3.15 p. m. GolPerú Cienciano vs. Binacional 27/07/2022 5.30 p. m. GolPerú César Vallejo vs. Universitario 27/07/2022 8.00 p. m. GolPerú

Liga 1 2022: tabla del Torneo Clausura