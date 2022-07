[En Vivo] Brasil vs. Paraguay HOY: ¿a qué hora y cómo ver la semifinal de la Copa América Femenina?

TRANSMISIÓN Brasil vs. Paraguay EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, martes 26 de julio, por las semifinales de la Copa América 2022. El compromiso empezará a partir de las 8.00 p. m. (hora paraguaya) y 9.00 p. m. (hora brasileña) desde el estadio Alfonso López y la transmisión estará a cargo de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Brasil vs. Paraguay: ficha del partido

Partido Brasil vs. Paraguay ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 26 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú), 8.00 p. m. (Paraguay), 9.00 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Alfonso López ¿En qué canal ver? DirecTV Sports

Brasil vs. Paraguay: la previa

El último boleto. Brasil y Paraguay cerrarán las semifinales de la Copa América Femenina y definirán al rival de Colombia en la final del certamen continental.

El conjunto brasileño es el más ganador en la historia de la competición —consiguió ocho de las nueve ediciones disputadas— y no tuvo problemas para encabezar su grupo con puntaje perfecto. Por su parte, las paraguayas fueron unas de las sorpresas y lograron eliminar en su zona al cuadro favorito, Chile.

Cabe resaltar que el vencedor de este compromiso también logrará el cupo ára los próximos Juegos Olímpicos París 2024 y la clasificación directa al Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023.

Brasil vs. Paraguay: posibles alineaciones

Brasil: Lorena; Fe Palermo, Tainara, Rafaelle, Tamires; Angelina, Ari, Kerolin; Adriana, Debinha y Bea Zaneratto.

Paraguay: Bobadilla; Fretes, Martínez, Riveros, Bareiro; R. Martínez, Gauto, Godoy, Sandoval; Fernández y Jessica M.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Paraguay?

El enfrentamiento entre Brasil vs. Paraguay por la Copa América Femenina 2022 se desarrollará en el estadio Alfonso López. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (miércoles 27).

¿En qué canal ver Brasil vs. Paraguay?

Perú: DirecTV Sports+

Argentina: DirecTV Sports+

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DirecTV Sports+

Colombia: DirecTV Sports+

Ecuador: DirecTV Sports+

México: Sky Sports

Uruguay: DirecTV Sports, Dexary

Venezuela: DirecTV Sports+

Estados Unidos: TUDN.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Brasil vs. Paraguay por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Brasil vs. Paraguay por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Brasil vs. Paraguay?

El escenario de este compromiso será el estadio Alfonso López, ubicado en la ciudad colombiana de Bucaramanga. El recinto fue inaugurado el 12 de diciembre de 1941 y tiene capacidad para albergar a más de 28.000 espectadores.