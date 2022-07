¿A qué hora y dónde ver Barcelona vs. Juventus EN VIVO HOY por el partido amistoso 2022?

Barcelona vs. Juventus EN VIVO se enfrentarán en choque amistoso desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Cotton Bowl en Dallas, Texas (Estados Unidos). El duelo entre los culés y la Vecchia Signora será televisado por DirecTV Sports.

Para que te no pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del minuto a minuto por internet vía live streaming en la web de La República Deportes.

Barcelona vs. Juventus: ficha del partido

Barcelona vs. Juventus Amistoso internacional 2022 ¿Cuándo juegan? HOY martes 26 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Cotton Bowl en Dallas, Texas (Estados Unidos) ¿Canal? DirecTV Sports.

Barcelona vs. Juventus se verán las caras en un duelo amistoso que se jugará en Estados Unidos. Este compromiso pertenece a la gira que vienen realizando las escuadras de LaLiga y la Serie A correspondientes a su pretemporada.

Antes del inicio de las competencias oficiales, ambos equipos europeos vienen probando nuevos jugadores y esquemas para el inicio de sus respectivos torneos domésticos.

Los culés llegan a este choque luego de imponerse por 1-0 al Real Madrid con gol de Raphinha. En tanto, la Juventus viene de vencer por 2-0 a Chivas de Guadalajara.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Juventus?

Argentina: 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Juventus?

Para ver EN VIVO el Barcelona vs. Juventus debes sintonizar la señal de DirecTV Sports.

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Barcelona vs. Juventus ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Barcelona vs. Juventus por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.