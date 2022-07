¿A qué hora juegan AC Milan vs. Wolfsberger EN VIVO por partido amistoso de pretemporada?

AC Milan vs. Wolfsberger EN VIVO se enfrentan este miércoles 27 de julio en el Wörthersee Stadion, desde las 12.00 p. m. (hora peruana), por un amistoso internacional de este 2022. El cotejo se podrá ver por la señal de ESPN 2 y Star Plus (streaming), pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos, con las formaciones iniciales de los dos equipos, el marcador actualizado y el marcador actualizado minuto a minuto.

AC Milan vs. Wolfsberger: ficha del partido

Partido AC Milan vs. Wolfsberger ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de julio ¿A qué hora? 12.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Wörthersee Stadion ¿En qué canal? ESPN 2

AC Milan vigente campeón italiano, disputará su tercer partido amistoso de pretemporada ante la escuadra austríaca. El conjunto de Stefano Pioli viene de una victoria y una derrota mientras recupera ritmo para el inicio de la nueva temporada en la Serie A y la Champions League.

¿A qué hora juegan AC Milan vs. Wolfsberger?

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Perú: 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite AC Milan vs. Wolfsberger?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: ESPN Extra

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2.

¿Dónde ver AC Milan vs. Wolfsberger por internet?

Para seguir el AC Milan vs. Wolfsberger por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta para el cliente los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Apuestas de AC Milan vs. Wolfsberger

1XBet: gana AC Milan (1,27), empate (6,00), gana Wolfsberger (9,90)

Doradobet: gana AC Milan (1,25), empate (5,67), gana Wolfsberger (9,00)

Inkabet: gana AC Milan (1,25), empate (5,75), gana Wolfsberger (9,50).

Estadio de AC Milan vs. Wolfsberger

El escenario de este cotejo será el Wörthersee Stadion, recinto deportivo con capacidad para 30.000 espectadores ubicado en la ciudad austríaca de Klagenfurt.