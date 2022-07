¿Qué pasó con León de Huánuco, el equipo que fue al TAS como Alianza, pero sí descendió?

Las tardes de fútbol en el Heraclio Tapia nunca volvieron a ser las mismas luego del cada vez más lejano Descentralizado 2015. Aunque Huánuco aún cuenta con fútbol profesional gracias al Alianza Universidad, el patrimonio futbolístico de la ciudad nunca va a ser otro que León de Huánuco. El equipo crema, que alguna vez fue subcampeón nacional, está más lejos que nunca de la máxima categoría del fútbol peruano.

León de Huánuco era uno de los equipos de provincia que, en su momento, tenía mayor presencia de hinchas en Lima cuando jugaba de visita. Una postal de un Alberto Gallardo con media tribuna de oriente llena de camisetas cremas era algo habitual alrededor de 2010, y en Huánuco era local ante cualquier rival. ¿Qué fue de León y por qué no pudo regresar a primera división?

León de Huánuco fue subcampeón nacional en 2010. Foto: León de Huánuco

Ruge León

El Club Social Deportivo León de Huánuco se fundó el 29 de junio de 1946. Es uno de los equipos provincianos con más temporadas en primera división, con un total de 27 apariciones en la era del Descentralizado. En su palmarés figura un título del Regional Centro en 1991, y dos en la Copa Perú (1982 y 2009). Por otro lado, ha participado en tres ocasiones en torneos internacionales: Copa Libertadores 2011 y Copa Sudamericana 2012 y 2015.

El máximo logro de su historia es, naturalmente, el subcampeonato nacional del 2010. León de Huánuco, recién ascendido de Copa Perú, sorprendió a todos y se enfrentó a la Universidad San Martín por el título a fin de año. El equipo liderado por Gustavo ‘Billy’ Rodas, y que contó con jugadores importantes de la región como Éver Chávez, Víctor Peña y Gianfranco Espinoza, es uno de los más agradablemente recordados del fútbol peruano en los últimos tiempos.

Víctor Peña es uno de los jugadores emblemáticos de León de Huánuco de este siglo. 'Peñita' ganó la Copa Perú 2009, y este 2022 ha vuelto al club. Foto: León de Huánuco

León de Huánuco y el descenso en 2015

Lamentablemente, la historia principal de la nota está relacionada con la última y triste temporada en primera división de León de Huánuco. A pesar de contar con un Ánderson Santamaría que jugaba de ‘8′ y terminó como goleador del equipo con 13 goles, y un buen delantero como el argentino Mauro Olivi, los cremas llegaron descendidos a la última fecha del Torneo Clausura 2015.

La temporada 2015 de León de Huánuco no estuvo exenta de algunas alegrías: los chispazos de Reimond Manco, la buena racha de Oshiro Takeuchi y su doblete en la goleada por 1-4 sobre la ‘U’ en el Monumental, los últimos momentos del ‘Cholo’ Prado en el fútbol profesional, el fútbol de Olivi y, sobre todo, el despegue de Santamaría. Sin embargo, una campaña irregular de local dejó sin chances al equipo.

León de Huánuco 2015 tuvo en su plantel a jugadores conocidos como Reimond Manco, Víctor Balta, Amilton Prado y el fallecido Maximiliano Giusti. Foto: DeChalaca

Los diez minutos de la bolsa y el TAS

La situación particular con León de Huánuco y su descenso fue que recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) junto a Cienciano en febrero de 2016. Aquella temporada, la tabla acumulada de posiciones culminó de la siguiente manera:

León de Huánuco esperaba que le resten 3 puntos a Ayacucho, y luego esperar que se le otorgue el derecho a quedarse en primera. Foto: Captura TAS

El plan de ambos clubes era que la Comisión de Justicia de la ADFP le restase 3 puntos a Ayacucho FC por incumplimiento de la Bolsa de Minutos. Sucede que hubo un error muy curioso en el San Martín 3-0 Ayacucho por la fecha 16 del Torneo Clausura. El informe del árbitro registró que Alberto Cornejo, jugador que sumaba en la bolsa, ingresó a los 69′ por Jesús Arismendi. No obstante, el sub 20 había ingresado, en realidad, a los 79′.

Este error generó que Ayacucho finalice el Clausura con 2.706 minutos sumados en la bolsa (el mínimo para no ser sancionado con pérdida de puntos), dado que Cornejo aportó con 31,5 minutos en aquel encuentro. De haberse registrado su ingreso a los 79′ como correspondía, los zorros habrían sumado 2.691 minutos, lo cual hubiese significado una resta de 3 unidades según el artículo 55 de las Bases del torneo.

La doble derrota en mesa

La apelación de León de Huánuco y de Cienciano al TAS era contra la resolución Nº088-CJ-ADFP-2015, la cual declaró infundado el pedido de sanción efectuado por ambos clubes contra Ayacucho en diciembre de 2015. El laudo arbitral dictado por el organismo suizo consideró a los cremas (Primer Apelante), al ‘Papá’ (Segundo Apelante) y a la FPF (Demandado) como las partes. Sin embargo, el fallo final no favoreció en absoluto a León de Huánuco: ninguna de sus pretensiones principales ni accesorias fueron validadas por el TAS .

A cuentas resumidas, el punto 82 del laudo arbitral consideró que, en términos jurídicos, la apelación de León carecía de interés legítimo, por lo que se rechazó su recurso. Asimismo, la falta de emplazamiento a Ayacucho en el procedimiento arbitral (el club no estaba incluido las partes, por lo que no podría haber ejercido sus derechos procesales básicos si se le aplicaba una sanción) terminó por sentenciar el fallo. León tampoco pudo evitar la sanción administrativa por no participar en la Segunda División 2016.

De regreso a la liga

¿Qué sucedió entonces con León de Huánuco? Aunque el presidente Luis Picón aseguró a inicios de 2017 que tenía el visto bueno de la ADFP-SD para disputar la Segunda División, finalmente esto no sucedió. La asamblea le negó por unanimidad el derecho al club a participar del torneo, dado que este lo perdieron en 2015 cuando se negaron a ser parte del mismo en 2016.

De esta forma, el club emblema de Huánuco tuvo que empezar desde su liga de origen en 2018. Aquella temporada, no obstante, el equipo avanzó hasta la Etapa Nacional con mucho éxito: fue subcampeón de la Liga Distrital, de la Etapa Provincial y de la Etapa Departamental. La aventura terminó en repechaje previo octavos, donde fueron eliminados por Atlético Torino con un resultado global de 1-2 (ida 1-1; vuelta 0-1).

León de Huánuco disputa actualmente la Copa Perú. Foto: Vivenciando el Deporte

Lamentablemente, para sus hinchas, León quedó lejos de repetir aquella campaña en 2022. Aunque eliminaron a Miguel Grau UDH (filial de Alianza Universidad) para acceder a la Etapa Provincial, fueron eliminados en los cuartos de final de esta instancia por el Unheval gracias a un resultado global de 2-3 (ida 1-1; vuelta 1-2). Es así como, por el momento, el “Ruge León, tú debes campeonar” de Pelo D’Ambrosio se quedará como una simple línea alentadora de su nostálgica canción por un tiempo más.