Nolberto Solano sobre la Bicolor: “¿Quién no quisiera ser entrenador de la selección peruana?”

La selección peruana está en la búsqueda de un nuevo entrenador que pueda cumplir con las expectativas tras la no renovación de Ricardo Gareca. Muchos nombres se han voceado, como Juan Reynoso, Sebastián Beccacece, Santiago Solari, entre otros; no obstante, hasta el momento no hay nada concreto.

Ante esto, Nolberto Solano, exasistente del ‘Tigre’ en la Bicolor, recordó en “Fútbol como cancha” que ya no está ligado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y dejó en claro lo que representa la Blanquirroja.

“¿Quién no quisiera ser técnico de la selección peruana? He estado siete años al lado de Ricardo Gareca. Pero yo ahora no estoy ligado a la FPF, terminamos nuestro contrato el 13 de junio” , expresó.

‘Ñol’ reconoce el trabajo de Juan Carlos Oblitas

El exfutbolista reconoció el trabajo realizado por Juan Carlos Oblitas como director deportivo de la FPF. “Juan Carlos Oblitas ha sido fundamental en su paso por la selección. Es una persona intachable. Tuvo la visión de traer a Ricardo Gareca y tener todo el éxito que tuvo”, agregó.

Asimismo, aseguró que le gustaría continuar como el asistente del próximo entrenador de la Blanquirroja. Afirmó que no tiene conocimientos sobre un posible arribo de Juan Reynoso.

“A todos nos gustaría ser asistente técnico de Juan Reynoso o del técnico que sea. Pero no sé nada sobre algún rumor acerca de su llegada. Yo siempre estoy a disposición de servir a la selección peruana”, finalizó.