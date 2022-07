[DirecTV Sports, En Vivo] Real Madrid vs. América: ¿a qué hora ver el amistoso internacional?

MIRA AQUÍ el amistoso internacional entre Real Madrid vs. América EN VIVO Y EN DIRECTO este martes 26 de julio. El duelo, que contará con el peruano Pedro Aquino, se disputará en el Oracle Park, y la transmisión estará a cargo de TUDN y DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Real Madrid vs. América: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. América ¿Cuándo juegan? Martes 26 de julio ¿A qué hora? 9.30 p. m. (Perú) ¿Dónde? Oracle Park ¿En qué canal? DirecTV Sports, TUDN

Real Madrid vs. América: ¿cómo llegan?

Siguen con su preparación. Real Madrid no empezó de la mejor manera su pretemporada, ya que el primer amistoso que disputó cayó 1-0 ante el Barcelona en Las Vegas. El equipo comandado por Carlos Ancelotti buscará recuperarse ante el América de México.

El equipo del Pedro Aquino viene afrontando una serie de partidos en Estados Unidos. Hace algunos días midió fuerzas ante el Manchester City de Pep Guardiola y perdió por 2-1. Para el compromiso ante los merengues, se espera que el volante de la Bicolor esté desde el arranque.

PUEDES VER: Christian Cueva reacciona furioso y casi se va a las manos con un seguridad del aeropuerto

Real Madrid vs. América: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, David Alaba, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Lucas Vázquez, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Fede Valverde, Eden Hazard, Vinícius Jr. y Karim Benzema.

América: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, Emilio Lara, Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Jonathan dos Santos, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Diego Valdés y Henry Martín.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. América?

El amistoso internacional entre Real Madrid vs. América se desarrollará en el Oracle Park de California. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 9.30 p. m.

Colombia: 9.30 p. m.

Ecuador: 9.30 p. m.

México: 9.30 p. m.

Paraguay: 10.30 p. m.

Venezuela: 10.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.30 p. m.

Argentina: 11.30 p. m.

Brasil: 11.30 p. m.

Uruguay: 11.30 p. m.

España: 4.30 a. m. (miércoles 27).

¿En qué canal ver Real Madrid vs. América?

El compromiso Real Madrid y América se podrá ver a través de la señal de TUDN en territorio mecxicano, mientras que en Sudamérica la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports.

Perú: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN4

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: TUDN

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: Univision, TUDN, FOX Deportes, Univision NOW

España: TV3, RTVE y TVE La 1.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Real Madrid vs. América por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. América por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. América?

El escenario de este compromiso será el Oracle Park, ubicado en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos. El recinto fue inaugurado el 11 de abril de 2000 y tiene capacidad para albergar a más de 41.000 espectadores.