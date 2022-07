➤Barcelona vs. Juventus vía DirecTV Sports: ¿a qué hora ver partido amistoso 2022?

MIRA AQUÍ EN VIVO Barcelona vs. Juventus | Ambos equipos se enfrentarán por el partido amistoso internacional 2022 este martes 26 de julio. El duelo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Ambos equipos llegan motivados a este cotejo a disputarse en Estados Unidos. Los azulgranas ganaron el clásico español al Real Madrid gracias al único tanto de Raphinha (1-0). Por su parte, los de Turin se impusieron por 2-0 ante Chivas de Guadalajara.

Barcelona vs. Juventus: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Juventus ¿Cuándo juegan? Martes 26 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Cotton Bowl ¿En qué canal? DirecTV Sports

Barcelona vs. Juventus: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Eric García, Christensen, Jordi Alba; Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati.

Juventus: Szczesny, Danilo, Cuadrado, Sandro, Gatti, Pogba, Locatelli, Fagioli, Di María, Kean, Da Graca.

¿A qué hora ver Barcelona vs. Juventus EN VIVO?

El partido amistoso internacional entre Barcelona vs. Juventus EN VIVO se llevará a cabo este martes 26 de julio desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Argentina: 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Juventus EN VIVO?

El duelo Barcelona vs. Juventus EN VIVO será transmitido en todo el territorio sudamericano por la señal de DirecTV Sports.

¿Cómo ver DirecTV Sports?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Barcelona vs. Juventus ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Barcelona vs. Juventus por internet, puedes sintonizar la señal de Directv GO, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.