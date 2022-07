Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann harían un cambio de camisetas

“Yo no sé lo que Cristiano le ha dicho al club o a nuestro entrenador. Yo no sé qué está pasando por su cabeza, pero debemos respetar su espacio personal. Por lo que nosotros sabemos, él ha tenido algunos problemas familiares, entonces debemos darle espacio. Eso es todo”, señaló el mediocampista portugués Bruno Fernandes hace pocos días, refiriéndose a la ausencia de su compatriota, Ronaldo, en la exitosa gira del Manchester United por tierras australianas. Ambos son amigos, se conocen bien y comparten vestuario tanto en los ‘Diablos Rojos’ como en la selección absoluta de Portugal, pero lo expuesto por Fernandes no coincide con la información que llega desde Europa. La falta de ‘CR7′ se debería a un deseo irrevocable de dejar el equipo.

Lejos de estar insatisfecho con la ciudad, la hinchada o la manera en que el club se está manejando, la no clasificación del United a la Champions League —certamen en el que Cristiano ostenta el récord de mayor cantidad de goles, asistencias, presencias, tripletes y tantos otros registros— y la falta de fichajes de peso habrían sido determinantes para convencer al ‘Comandante’ de buscar nuevos destinos. Hoy, a pesar de las intenciones de los ‘Diablos’ por retener al jugador (que tiene contrato hasta junio del próximo año), la posibilidad de recalar en el Atlético de Madrid toma cada vez más fuerza.

Para que esta operación se logre concretar, el ‘Atleti’ necesita desprenderse de algunos elementos de alto costo salarial. El primer jugador —nada más y nada menos que un campeón del mundo— que estaría en la lista para ser utilizado como moneda de cambio, informa The Times, sería el francés Antoine Griezmann. El ‘Principito’ retornó al cuadro ‘colchonero’ para la temporada pasada, pero no tuvo el rendimiento esperado, anotando solo tres goles en 26 partidos disputados en La Liga. A menos de un mes del inicio del torneo, Matheus Cunha, Ángel Correa, Joao Félix y Álvaro Morata estarían un paso por delante de Griezmann en la lucha por un puesto en el ataque.

Sin embargo, no todo sería tan fácil: el ‘Atleti’ activó el segundo año del préstamo de Griezmann, por lo que deberán pagar la opción de compra obligatoria (40 millones de euros) al Barcelona, dueño de su ficha. Luego, el equipo de Simeone recién podría negociar un trueque por el ‘Principito’. ¿Se dará? Lo cierto, informa ‘El larguero’, es que Jorge Mendes, representante de Ronaldo, seguirá insistiendo en el fichaje de su jugador por el cuadro madrileño.

Dijo sí. Simeone estaría de acuerdo con la llegada de ‘CR7’. Foto: difusión

Datos

Intacto. Cristiano anotó 18 goles en la Premier League pasada con el Manchester United. Lo hizo en 30 partidos.

No seduce. Griezmann fue ofrecido al PSG, pero los parisinos decidieron fichar a Hugo Ekitike.