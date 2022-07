Real Madrid cayó 1-0 ante el FC Barcelona en su partido debut en la pretemporada 2022. El actual campeón de Europa se reencontraba con su clásico rival y tenía la misión de dejar atrás la caída de hace unos meses (el 4-0 en el Santiago Bernabéu), pero fue derrotado en Las Vegas tras el golazo de Raphinha .

Si bien Carlo Ancelotti sabe que durante los encuentros de pretemporada hay algunas “licencias” en el juego, perder siempre deja un mal sabor de boca, más aún si en la cancha no estaba la máxima estrella del plantel: Karim Benzema.

“ Benzema es el mejor jugador del mundo, está claro que cuando no está nos falta algo ”, comentó el técnico italiano en declaraciones recogidas en la web del club.

Karim Benzema fue el máximo goleador del Real Madrid en 2021-2022. Foto: AFP

Asimismo, el exestratega del PSG indicó que pronto contarán con el ‘Gato’ y le puso fecha a su regreso. ”Contra el América jugará 45 minutos y jugará más el día 30, donde probaré el equipo que disputará la Supercopa. No hay nadie en el mundo que pueda reemplazar a Karim ”, consideró.

Finalmente, Ancelotti indicó que le gustó el encuentro ante el Barza y reconoció que esta vez estuvieron más fuertes. “Buen partido, buena intensidad, sobre toda la primera parte. He intentado poner a los nuevos para que se adapten al juego del equipo. Ha sido un partido igualado. He intentado dar minutos a todos por la condición física. El partido me ha gustado ante un rival muy fuerte”, completó.