¿Qué es de la vida de Jessenia Uceda, la popular ‘Tumbao’ del vóley peruano?

Jessenia Uceda es una destacada voleibolista nacional. Ella tuvo un gran paso por la selección peruana, con la que llegó a disputar los Juegos Olímpicos Sídney 2000 y los campeonatos mundiales de 2006 y 2010.

Como su mismo apelativo lo dice, la ‘Tumbao’ se caracterizó por ser una deportista muy alegre, cuyos pasos de baile contagiaban a todas sus compañeras y a la hinchada peruana que asistía a cada coloso. Conoce a qué se dedica actualmente la voleibolista nacional.

¿Qué fue de la vida de Jessenia Uceda?

A diferencia de su excompañera de camerinos Vivian Baella, la popular ‘Tumbao’ no se retiró del deporte de la net alta. A sus 40 años de edad, Jessenia Uceda juega para la San Martín, cuadro que descendió por un error administrativo y la próxima temporada disputará la Liga Intermedia de Vóley , para buscar el ansiado retorno a la Liga Superior de Vóley.

Tiempo atrás, la deportista desfiló su talento en equipos como Deportivo Alianza, Regatas Lima y Universidad San Martín. Asimismo, la ‘Tumbao’ tuvo experiencia internacional en Zeiler Köniz (Suiza), RC Vanakam (Finlandia), Riso Scotti (Italia) y Wesleyan (Estados Unidos).

Jessenia Uceda jugó para el equipo del Regatas. Foto: @jessuceda/Instagram

La vez que Jessenia Uceda renunció a la selección peruana

En el 2011, Jessenia Uceda no viajó junto con la selección mayor a Suiza, donde se jugó el torneo Master de Montreux, en el que participan países de los cinco continentes; ya que la ‘Tumbao’ decidió renunciar al combinado nacional por diferencias con la FPV.

”Hay temas de la federación que me incomodaban desde hace algún tiempo. No han cambiado. No tiene que ver con el nuevo comando técnico, sino con actitudes y el trato hacia nosotras”, indicó a la prensa en ese entonces.

Jessenia Uceda renunció a la selección nacional en el 2011. Foto: @jessuceda/Instagram

Jessenia Uceda defendió a Ricardo Gareca de las críticas

Uceda no se quedó callada y salió en defensa del ‘Tigre’ Gareca, pues no le pareció justo el trato que recibió por parte de la Federación Peruana de Fútbol.