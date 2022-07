[EN VIVO] Boca Juniors 1-0 Estudiantes ONLINE por la Liga Profesional de Argentina 2022

Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO juegan hoy, domingo 24 de julio, por la jornada 10 de la Liga Profesional de Argentina 2022. El Xeneize y el Pincharrata quieren mejorar posiciones en un partido a jugarse en La Bombonera desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina), con transmisión de ESPN y TNT Sports, así como la mayor cobertura ONLINE en La República Deportes.

Boca Juniors vs. Estudiantes: transmisión en vivo

Previa Boca Juniors vs. Estudiantes

Boca solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos en toda competición y viene de caer 2-0 ante Argentinos Juniors; los peruanos Zambrano y Advíncula apuntan a ser titulares y buscan su segunda victoria bajo la dirección técnica de Hugo Ibarra. Estudiantes, que también tiene la mira puesta en la Copa Libertadores, llega de ganar 3-1 a Barracas Central en su primer triunfo tras seis duelos por liga.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Estudiantes?

El compromiso Boca Juniors vs. Estudiantes por la Liga Profesional comienza en las siguientes horas, según dónde te encuentres:

Perú: 6.30 p. m.

6.30 p. m. Argentina: 8.30 p. m.

8.30 p. m. Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 1.30 a. m. (lunes 25)

Italia: 1.30 a. m. (lunes 25).

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Estudiantes?

Los siguientes canales transmiten el partido Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO para cada país:

Perú: ESPN

ESPN Argentina: TNT Sports

TNT Sports Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Venezuela: ESPN

Bolivia: ESPN

Paraguay: ESPN

Chile: ESPN

Uruguay: ESPN

Brasil: ESPN 4

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX, Paramount +.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este choque por la Liga Profesional 2022 estará disponible vía streaming por TNT Sports Go en Argentina y por Star Plus en el resto de Latinoamérica. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, puedes ver todas las incidencias del Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Estudiantes en Fútbol Libre?

Si quieres ver el Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO por Fútbol Libre, sigue estos pasos:

Ingresa a futbollibre.online

Busca Boca Juniors vs. Estudiantes en la lista de partidos

Presiona uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Fútbol Libre por internet gratis?

Escribe esta dirección en tu navegador: futbollibre.online. Cuando estés allí, verás la lista con los encuentros del día; ubica el que quieras y selecciona uno de los links que saldrán en pantalla.

Alineación posible de Boca Juniors vs. Estudiantes