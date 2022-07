¿A qué hora juega Nacional vs. Boston River por el Torneo Intermedio 2022?

Nacional vs. Boston River EN VIVO se enfrentan este domingo 24 de julio por la séptima fecha del Torneo Intermedio 2022, desde la 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora de Uruguay). El encuentro se disputará en el estadio Gran Parque Central y será televisado por VTV.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del cotejo del fútbol uruguayo por internet en La República Deportes.

Nacional vs. Boston River Torneo Intermedio 2022 ¿Cuándo juegan? Domingo 24 de julio ¿A qué hora? 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora de Uruguay) ¿Dónde? Gran Parque Central ¿Canal? VTV.

Nacional y Boston River se enfrentan por la última jornada del grupo A del Torneo Intermedio del fútbol uruguayo 2022.

El Bolso es líder de su zona y todo hace indicar que pasará a la gran final. Si bien el Sastre tiene chances de adueñarse del primer lugar, debe ganar por cuatro goles para acceder a la siguiente etapa.

¿A qué hora juega Nacional vs. Boston River?

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Nacional vs. Boston River?

En territorio uruguayo, la televisión del Nacional vs. Boston River irá por la señal de VTV Plus, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo local. En el resto de Sudamérica se verá en GolTV y Star Plus.

¿Dónde ver Nacional vs. Boston River ONLINE GRATIS?

Si deseas seguir el cotejo Nacional vs. Boston River por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que transmitirá el duelo para toda Latinoamérica (excepto Uruguay). En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.