[En Vivo] Chile vs. Venezuela: ¿a qué hora juegan el partido por el quinto puesto?

Chile vs. Venezuela EN VIVO se juega este domingo 24 de julio a las 7.00 p. m. (hora peruana), por el partido del quinto puesto de la Copa América Femenina. El encuentro se jugará en el Estadio Centenario de Armenia y tendrá transmisión de Directv Sports. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Chile vs. Venezuela: ficha del partido

Partido Chile vs. Venezuela Fecha Domingo 24 de julio Hora 7.00 p. m. (hora peruana) Canal Directv Sports Lugar Estadio Centenario de Armenia

¿A qué hora juegan Chile vs. Venezuela?

Paraguay: 8.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (lunes 25).

¿Qué canal transmite el Chile vs. Venezuela?

El duelo Chile vs. Venezuela será transmitido en todo el territorio sudamericano por la señal de DirecTV Sports, canal que tiene los derechos de todos los encuentros de la Copa América Femenina 2022.

Perú: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DirecTV Sports, Canal 13

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports, Ecuador TV

México: Sky Sports

Uruguay: DirecTV Sports, Dexary

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: ViX, Fox Sports 2, FOX Sports App.

¿Cómo ver DirecTV Sports?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Chile vs. Venezuela ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Chile vs. Venezuela por internet, puedes sintonizar la señal de Directv GO, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Chile vs. Venezuela: posibles alineaciones

Chile: Endler, Navarrete, Lara, Lopez Opazo, Araya, López, Grez, Zamora, Toro, Sáez, Balmaceda.

Endler, Navarrete, Lara, Lopez Opazo, Araya, López, Grez, Zamora, Toro, Sáez, Balmaceda. Venezuela: Nayluisa Cáceres, Nairelis Gutiéreez, María Peraza, Yenifer Giménez, Michelle Romero, Paolo Villamizar, Deyna Castellanos, Lourdes Moreno, Oriana Altuve, Gabriela García, Mariana Speckmaier.

¿Dónde ver Chile vs. Venezuela?

La Roja y la Vinotinto se medirán en el Estadio Centenario de Armenia de Colombia, con capacidad para 20.716 espectadores.