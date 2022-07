[En Vivo] Boca Juniors vs. Estudiantes: hora y canal de TV para ver el duelo de la Superliga

MIRA AQUÍ Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, domingo 24 de julio, por la fecha 10 de la Superliga Argentina 2022. El enfrentamiento se disputará en La Bombonera y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Estudiantes: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Estudiantes ¿Cuándo ver? Hoy, domingo 24 de julio ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú) y 8.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? La Bombonera ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Boca Juniors vs. Estudiantes: la previa

Ganar y convencer. Boca Juniors atraviesa una crisis interna luego de la eliminación de la Copa Libertadores y su mal arranque en la Superliga Argentina. Si bien se esperaba una mejora con el nuevo entrenador, Hugo Ibarra, el conjunto xeneize sigue presentando un desempeño bajo y se ubica en la casilla 16 con solo 12 unidades.

Para el duelo ante el ‘Pincha’, es probable que el técnico utilice a los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano. E l ‘Rayo’ es titular indiscutible, mientras que el ‘Kaiser’ se adueñó de la zaga tras la salida del capitán Carloz Izuierdoz.

Por su parte, Estudiantes tampoco la pasa bien en el certamen local. Los dirigidos por Ricardo Zielinski se encuentran en el puesto 17 con 11 puntos y en su última presentación se impusieron por 3-1 ante Barracas Central.

Boca Juniors vs. Estudiantes: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advincula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Emmanuel Más; Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui; Manuel Castro, Benjamín Rollheiser, Pablo Piatti; y Leandro Díaz.

Boca Juniors vs. Estudiantes: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Estudiantes?

El duelo amistoso entre Boca Juniors vs. Estudiantes se jugará a las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina). Consulta el horario según tu zona:

Perú: 6.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Estudiantes?

Argentina: ViX, Star+, ESPN Argentina

Bolivia: Star+, ViX

Brasil: ESPN4, NOW NET e Claro, Star+

Chile: ESPN, ViX, Star+

Colombia: ESPN, ViX, Star+

Ecuador: ViX, ESPN, Star+

México: Star+, ViX, Fanatiz Mexico

Perú: ESPN, ViX, Star+

Paraguay: ESPN, ViX, Star+

Uruguay: Star+, ViX

Venezuela: ViX, ESPN, Star+

Estados Unidos: Paramount+, TyC Sports Internacional, ViX

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Estudiantes ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Estudiantes por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Estudiantes?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Estudiantes se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, ubicado en el barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a 54.000 espectadores.