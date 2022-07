Colombia vs. Argentina: ¿a qué hora ver semifinal de la Copa América Femenina vía DirecTV Sports?

Colombia vs. Argentina EN VIVO se juega este lunes 25 de julio a las 7.00 p. m. (hora peruana), por la primera semifinal de la Copa América Femenina 2022. El encuentro se jugará en el Estadio Alfonso López y tendrá transmisión de Directv Sports. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

La selección cafetera quedó líder del Grupo A, mientras que las argentinas fueron segundas en el Grupo B. Ambas selecciones femeninas buscarán el triunfo para acceder a la final y enfrentarse al ganador de la llave Brasil vs. Paraguay. Recordemos que la campeona y subcampeona se adjudica el boleto directo a la Copa del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos París 2024.

Colombia vs. Argentina: ficha del partido

Partido Colombia vs. Argentina ¿Cuándo juegan? Lunes 25 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Alfonso López ¿En qué canal? DirecTV Sports

Colombia vs. Argentina: posibles alineaciones

Colombia: Pérez, Ramos, Arias, Carabalí, Vanegas, Montoya, Salazar, Santos, Usme, Caicedo y Ramírez.

Pérez, Ramos, Arias, Carabalí, Vanegas, Montoya, Salazar, Santos, Usme, Caicedo y Ramírez. Argentina: Correa, Barroso, Stábile, Cometti, Núñez, Falfán, Rodríguez, Bonsegundo, Delgado, Larroquette y Banini.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Argentina EN VIVO?

Paraguay: 8.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (lunes 25).

¿En qué canal ver Colombia vs. Argentina EN VIVO?

El duelo Colombia vs. Argentina EN VIVO será transmitido en todo el territorio sudamericano por la señal de DirecTV Sports, canal que tiene los derechos de todos los encuentros de la Copa América Femenina 2022.

Perú: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DirecTV Sports, Canal 13

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports, Ecuador TV

México: Sky Sports

Uruguay: DirecTV Sports, Dexary

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: ViX, Fox Sports 2, FOX Sports App.

¿Cómo ver DirecTV Sports?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Colombia vs. Argentina ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Colombia vs. Argentina por internet, puedes sintonizar la señal de Directv GO, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.