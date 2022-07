Kimberly García alza la voz

Uno pensaría que, tras ganar dos medallas de oro (20 km y 35 km) en el mundial de atletismo desarrollado en Oregón, Kimberly García se enfocaría en disfrutar del momento, festejar los logros obtenidos y olvidar todos los obstáculos que tuvo que sobrepasar para llegar hasta estas instancias, pero no. No fue así. Ante los medios de comunicación, Kimberly, la primera peruana en ganar una presea dorada en un mundial de atletismo, decidió referirse a la cruda realidad que vive el deportista en nuestro país y las innumerables dificultades que hasta ella, hoy bicampeona, debe afrontar.

“Nosotros estamos ya diez días en el mundial y la Federación de Atletismo solamente nos da un buzo, un polo y un short. Entonces, cómo vamos a estar diez días así. Encima, a veces todavía te dicen que debemos estar uniformadas. ¿Cómo vamos a estar uniformadas con un solo polo, short y buzo? Es un evento tan grande, tan importante, entonces no podemos ir cómo sea, pues, no. Al menos deben invertir un poco y darnos al menos cuatro, cinco polos, shorts, licras, para estar todos bien uniformados”, aseguró la marchadora ante los micrófonos de Exitosa. Kimberly lucha por lo que, en otros países, se da por descontado. Hace falta apoyo, esa es la realidad. De hecho, sus espectaculares resultados en tierras estadounidenses son una excepción para el deporte en el Perú.

Objetivo. Ahora García apunta a los Juegos Olímpicos 2024. Foto: EFE

“En Junín solo hay un fisioterapeuta para 40 deportistas. A veces te dan horas limitadas para poder acudir a la cita. A mí me programan tal horario y no puedo llegar, como ahora. Tengo que ir a buscar por mi cuenta un fisioterapeuta. Cuando viajamos a campeonatos sudamericanos e incluso a este mundial, se requiere un fisioterapeuta, pero la Federación no manda a nadie”, contó García, quien inició su largo camino en la marcha en su natal Huancayo, cuando tenía solo cinco años.