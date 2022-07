Kimberly vale oro: deportista sumó segunda medalla de oro en Mundial de Atletismo de Oregón

Siete días después de haber hecho historia consiguiendo la primera medalla de oro en los 20 km marcha atlética para nuestro país en un mundial de atletismo, Kimberly García continúa dando que hablar a nivel internacional. La atleta peruana logró el primer lugar en los 35 km, una distancia que debutó en los mundiales.

Nuestra compatriota libró una lucha codo a codo y de principio a fin, tal como había ocurrido una semana atrás. Pero ahora, su rival en el duelo no fue la china Shiye Qiang, sino la polaca Katarzyna Zdzieblo. Con una solidez asombrosa, García fue ganando paulatinamente distancia respecto de Zdzieblo y cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 39 minutos, 16 segundos, imponiendo récord nacional y sudamericano. Al disputarse por primera vez esta prueba en un mundial, el tiempo de la peruana constituye también un récord en estas justas.

“Estoy muy contenta por ganar dos medallas de oro. No lo pensaba, pero sí ubicarnos en buenos lugares del podio con la convicción de que en cada competencia íbamos a dar pelea. Pero tengo que decir que me he preparado muchísimo para este momento”, señaló.

Sin duda, un logro más que importante para Kimberly, quien tras los Juegos Olímpicos de Rio 2016 pensó en el retiro por la falta de apoyo de la empresa privada. Después, ya en el 2019, una lesión le impidió competir en el el anterior mundial, en Doha. Luego vino la pandemia y sin la debida preparación, sucumbió ante el calor y abandonó la competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tras el desaliento que le duró meses, finalmente García de 28 años buscó la reivindicación. Se concentró en Cuenca, Ecuador, de donde es originario Andrés Chocho, su entrenador y atleta activo que compite también en este mundial (el domingo disputará la prueba de los 35 kilómetros).

“Estoy feliz porque estoy haciendo historia, desde los cinco años me dedico a este deporte que tanto me apasiona. Lograr este triunfo me hace sentir orgullosa porque Perú dice presente en este Mundial de Atletismo”, agregó Kimberly que ahora tiene la mira puesta en el próximo mundial, los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, los Panamericanos Santiago 2023 y París 2024. ❖