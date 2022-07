¿Qué pasó con América Cochahuayco, el club que fue filial de Alianza Lima y Universitario?

Tener un equipo filial no es una realidad extraña en el mundo del fútbol, al contrario, es más común de lo que parece. En España, los clubes más representativos de la primera división tienen su escuadra alterna en las categorías de ascenso, esto con el objetivo de completar la formación de sus jóvenes con roce profesional. Entre los más destacados están el Barcelona B y el Real Madrid Castilla.

En el Perú, hasta antes de la creación del Torneo de Promoción y Reservas , existía, quizá, el equipo filial más recordado del fútbol peruano: el Club Deportivo América Cochahuayco. Una institución deportiva reconocida por llevar la “U” de Universitario en su escudo y ser la primera escuadra de jugadores como Ángel Romero y Raúl Ruidiaz.

Si bien son más reconocidos por su camiseta crema, también tuvo una época en la que formó parte de Alianza Lima, una situación considerada insólita por los hinchas. A continuación, repasaremos la historia de este llamativo club.

Fundación y su paso a Alianza Lima

El 15 de abril de 1980, Alejandro Mantary Chumbiyauri, su hijo Alejandro Mantary Acuña y Félix Carlín Ramos crearon el América Cochahuayco, perteneciente a la Liga de Fútbol de San Luis . Tras 12 años participando en las ligas distritales, la escuadra dio el gran salto tras lograr el campeonato Interligas de Lima, situación que le dio el ascenso a la segunda división profesional.

Con algunas campañas interesantes en el segundo campeonato profesional peruano, el club pasó a ser filial de Alianza Lima en 1994. Tal fue la magnitud para el fútbol de la época, que los blanquiazules intentaron cambiarle el nombre a Alianza América, pero no tuvieron éxito.

Vuelta en ‘U’

En 1997, el equipo pasó a ser filial de Universitario de Deportes, un traspaso que generó un impacto positivo en el club, ya que las cosas fueron para bien en lo deportivo. Dos años después de la operación con el cuadro crema, el América salió campeón de la segunda división , un hito sin precedentes para la escuadra que cumplía, en ese entonces, 19 años de vida.

Aunque, esa misma temporada, desaprovechó la gran chance de jugar en la primera división profesional ante el Deportivo Pesquero de Chimbote. Ambas escuadras se enfrentaron en el duelo de revalidación, una serie que finalmente la ganó el equipo norteño 3-2 en los penales.

En el 2003, el cuadro tuvo una de sus peores temporadas y bajó a la liga distrital, aunque, solo tardó dos años en volver. A partir del 2005, el club fue mejor conocido como la ‘U de América’, no obstante en el 2010 dejó de pertenecer a la institución merengue.

¿Qué pasa con el equipo en la actualidad?