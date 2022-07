[En Vivo] GP de Francia 2022: hora y canal para ver la carrera por la fecha 12 de la Fórmula 1

GP de Francia 2022 EN VIVO se disputará este domingo 24 de julio, a las 8.00 a. m. (hora peruana), por la decimosegunda fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. La prueba se correrá en el Circuito Paul Ricard y tendrá transmisión de Star Plus y F1 TV. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

GP Francia 2022: ficha de la carrera

Carrera GP de Francia Fecha Domingo 24 de julio Hora 8.00 a. m. (hora peruana) Canal Star Plus y F1 TV Lugar Circuito Paul Ricard

GP Francia 2022: previa de la carrera

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo de la general del Mundial de pilotos de Fórmula 1, consiguió este sábado la ‘pole position’ para la carrera del domingo en el Gran Premio de Francia, en el circuito Paul Ricard de Le Castellet.

Leclerc se impuso en la sesión de clasificación al actual líder del Mundial y vigente campeón, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que saldrá segundo. El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) saldrán en la segunda línea en esta duodécima cita de las veintidós de la temporada.

El monegasco terminó en la cabeza de una sesión de clasificación con suspenso, luego de haber realizado un inicio en tromba, pasando debajo de la barrera de 1.31.727, seguido de cerca por Verstappen.

Leclerc lo hizo todavía mejor en los últimos segundos de la Q3, siendo el único que pasó por debajo de 1.30.872, logrando al final la séptima ‘pole position’ de esta temporada, con la ayuda eficaz de su compañero Carlos Sainz Jr, en el otro Ferrari.

“Ha sido una vuelta muy buena, y debo decir que he tenido también la ayuda de Carlos, dándome aspiración. Sin él, todo habría estado mucho más apretado. Fue verdaderamente un trabajo de equipo”, reaccionó Leclerc, tras haber ganado algunas preciosas décimas de segundo, al quedarse justo detrás del español en las porciones más rápidas.

Con la información de AFP.

Así luce el trazado del Circuito Paul Ricard. Foto: AFP.

¿A qué hora inicia la carrera del GP Francia 2022?

La carrera del GP Francia 2022 se disputará este domingo 24 de julio a las 8.00 a. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Perú: 8.00 a. m.

Francia: 3.00 p. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Estados Unidos: 9.00 a. m. (ET) / 6.00 a. m. (PT)

México: 8.00 a. m.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

¿Dónde ver el GP Francia 2022?

La transmisión en directo del GP Francia 2022 irá por la señal de Star Plus. En diferido, podrás seguir la repetición vía ESPN 2 nueve horas después.

Perú: Star Plus, F1 TV.

Argentina: Star Plus, F1 TV.

Bolivia: Star Plus, F1 TV.

Chile: Star Plus, F1 TV.

Colombia: Star Plus, F1 TV.

Ecuador: Star Plus, F1 TV.

Paraguay: Star Plus, F1 TV.

España: DAZN.

México: Fox Sports Premium, F1 TV.

Estados Unidos: ESPN, F1 TV.

Uruguay: Star Plus, F1 TV.

Venezuela: Star Plus, F1 TV.

¿Cómo ver GP Francia 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de la carrera GP Francia 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP Francia 2022?

Para acceder a Star Plus y ver el GP Francia 2022, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

GP Francia 2022: grilla de partida

Charles Leclerc y Max Verstappen ocupan la primera fila de partida del Gran Premio de Francia.

Así quedó conformada la grilla de partida para el GP de Francia. Foto: F1.

GP Francia 2022: últimos ganadores

2021: Max Verstappen

2019: Lewis Hamilton

2018: Lewis Hamilton

2008: Felipe Massa

2007: Kimi Räikkönen

¿Dónde corren el GP Francia 2022?

El circuito de Paul Ricard será la pista donde se correrá el GP de Francia. Este tiene una dimensión de 5.842 km y la carrera está pactada para 53 vueltas.

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1

Max Verstappen es el líder en solitario del campeonato de Fórmula 1.

Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de Austria. Foto: F1.

Tabla de posiciones del campeonato de equipos de la F1