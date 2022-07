¿Cómo ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por amistoso internacional 2022 HOY?

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO se enfrentan en el Allegiant Stadium (Las Vegas), a partir de las 10.00 p. m. (hora peruana) por amistoso internacional 2022. El clásico español se podrá ver a través del canal DirecTV Sports, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará los onces titulares de este y otros partidos de hoy, con el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Real Madrid vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 23 de julio ¿A qué hora? 10.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Allegiant Stadium ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?

En Perú, el Real Madrid vs. Barcelona se podrá seguir a partir de las 10.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

México: 10.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami): 11.00 p. m.

Estados Unidos (Las Vegas): 12.00 a. m. (domingo 24)

Argentina: 12.00 a. m. (domingo 24)

Uruguay: 12.00 a. m. (domingo 24)

Brasil: 12.00 a. m. (domingo 24)

España: 5.00 a. m. (domingo 24).

Un capítulo más en su eterna rivalidad escribirán esta noche Real Madrid y Barcelona en Las Vegas. Ambos clubes continúan con su pretemporada de cara al inicio de la LaLiga Santander 2022-23, en la cual los blancos buscarán revalidar su campeonato vigente.

El más reciente ganador de la Champions League afrontará su primer choque desde la final de aquel torneo. Para esta edición del clásico, Carlo Ancelotti no podrá contar con el goleador Karim Benzema, quien se reintegró al equipo apenas hace unos días. La expectativa estará por el posible debut de Antonio Rüdiger y Aurelién Tchouaméni, fichajes de este mercado de pases.

En el elenco blaugrana se espera con emoción el estreno del polaco Robert Lewandowski, refuerzo estrella para la siguiente campaña. A diferencia de su rival, el conjunto catalán ya lleva dos cotejos de práctica, aunque este será el primero en el que se midan contra una escuadra de su nivel.

Real Madrid y Barcelona jugaron por última vez entre sí en marzo de este año, por la jornada 29 de la liga española. Aquel clásico terminó con una inesperada goleada 4-0 de parte de los culés en el Santiago Bernabéu, con un doblete de Aubameyang y tantos de Ferran Torres y Ronald Araújo.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Barcelona?

Para Sudamérica, la televisación del cotejo Real Madrid vs. Barcelona irá por la señal de DirecTV Sports.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Barcelona ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Barcelona por internet puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Barcelona

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Rodrygo y Vinicius.

Barcelona: Ter Stegen, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Busquets, Pedri, Gavi; Ansu Fati, Dembélé y Lewandowski.

Últimos clásicos Real Madrid vs. Barcelona

Real Madrid 0-4 Barcelona | 20.03.22

Barcelona 2-3 Real Madrid | 12.01.22

Barcelona 1-2 Real Madrid | 24.10.21

Real Madrid 2-1 Barcelona | 10.04.21

Barcelona 1-3 Real Madrid | 24.10.20.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Barcelona?

El escenario de este compromiso será el Allegiant Stadium, recinto deportivo ubicado en Las Vegas, Estados Unidos. Este estadio cuenta con capacidad para más de 65.000 espectadores.