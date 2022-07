¿A qué hora juegan Francia vs. Países Bajos EN VIVO por la Eurocopa Femenina 2022?

Francia vs. Países Bajos EN VIVO se enfrentan este sábado 23 de julio en el New York Stadium por los cuartos de final de la Eurocopa Femenina 2022. El duelo arranca a las 2.00 p. m. (hora peruana), por la señal de ESPN 2. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales de ambos equipos y el marcador actualizado minuto a minuto, ingresa a la web de La República Deportes.

Francia vs. Países Bajos: ficha del partido

Partido Francia vs. Países Bajos ¿Cuándo juegan? Sábado 23 de julio ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? New York Stadium ¿En qué canal? ESPN2

¿A qué hora juegan Francia vs. Países Bajos?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

La última llave de los cuartos de final en la Eurocopa Femenina 2022 se resuelve este sábado. Francia, que clasificó como líder invicta del Grupo D con siete puntos, se medirá al también imbatible hasta el momento Países Bajos, que, pese a sumar la misma cantidad de unidades que las galas, terminó en el segundo lugar del Grupo C.

La delantera Onema Grace Geyoro es la principal carta de gol del combinado francés, con sus tres tantos en igual número de cotejos. Por parte de las neerlandesas, su artillera Romée Leuchter, autora de un doblete en el juego más reciente, aparece como la jugadora a tomar en cuenta.

¿Qué canal transmite Francia vs. Países Bajos?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: ESPN

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

¿Dónde ver Francia vs. Países Bajos por internet?

Si no quieres perderte el partido Francia vs. Países Bajos por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta de contenido los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Francia vs. Países Bajos

Francia: Peyraud Magnin, Renard, Tounkara, Torrent, Bacha, Toletti, Bilbault, Mateo, Diani, Malard, Baltimore

Países Bajos: D. Van Domselaar, Nouwen, Van der Gragt, Wilms, Bloodworth, Spitse, Groenen, Martens, Van de Donk, Rood y Berensteyn.

Últimos partidos de Francia vs. Países Bajos

Francia 3-1 Países Bajos | 22.02.22

Francia 3-3 Países Bajos | 10.03.20

Países Bajos 1-2 Francia | 07.04.17

Francia 1-2 Países Bajos | 23.10.15

Países Bajos 0-3 Francia | 10.03.14.

Estadio de Francia vs. Países Bajos

El escenario de este compromiso será el New York Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad inglesa de Rotherham, Yorkshire del Sur. Cuenta con capacidad para acoger a más de 12.000 espectadores.