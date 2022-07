[En Vivo] Colo Colo vs. Huachipato: ¿a qué hora y cómo ver el partido del torneo chileno?

Mira AQUÍ Colo Colo vs. Huachipato EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, sábado 23 de julio, por la decimonovena jornada de la Primera División de Chile. El encuentro, que contará con la presencia del peruano Gabriel Costa, se disputará en el estadio Monumental de Santiago y la transmisión estará a cargo de TNT Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Colo Colo vs. Huachipato: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Huachipato ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 23 de julio ¿A qué hora juegan? 4.30 p. m. (Perú) y 5.30 p. m. (Chile) ¿Dónde juegan? Estadio Monumental de Chile ¿Qué canal transmite? TNT Sports

Colo Colo vs. Huachipato: la previa

Quieren seguir en lo más alto. Colo Colo viene realizando una gran temporada y se ubica como único líder del torneo local con 36 puntos. Los dirigidos por Gustavo Quinteros cuentan con un registro de 11 cotejos sin conocer la derrota, y en su última presentación se impusieron por 2-1 en su visita al Audax Italiano.

Uno de los mejores jugadores del Cacique es el peruano Gabriel Costa. El extremo de la Bicolor cuenta con seis goles en la competición y se espera que sea titular esta noche en el Monumental de Santiago.

Por su parte, Huachipato no logra encaminar su rumbo en el certamen y hace 3 partidos que no gana. Con 25 unidades, se encuentran en la octava casilla y vienen de caer en condición de local ante O’Higgins.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Huachipato?

En territorio chileno, el Colo Colo vs. Huachipato empezará a las 5.30 p. m. (4.30 p. m. en Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Chile: 5.30 p. m.

Colombia: 4.30 p. m.

Ecuador: 4.30 p. m.

México: 4.30 p. m.

Perú: 4.30 p. m.

Bolivia: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Venezuela: 5.30 p. m.

Argentina: 6.30 p. m.

Brasil: 6.30 p. m.

Uruguay: 6.30 p. m.

¿En qué canal ver Colo Colo vs. Huachipato?

En Chile, el Colo Colo vs. Huachipato se podrá ver por las señales de TNT Sports 2 y TNT Sports HD, canales que cuentan con los derechos de transmisión de los partidos en la liga chilena.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Huachipato por internet?

Para que no te pierdas el Colo Colo vs. Huachipato por internet, sintoniza la señal de Estadio TNT, servicio de streaming que pone a tu disposición los encuentros del fútbol chileno. En caso de que no tengas acceso al mismo, también podrás informarte a través de La República Deportes.

¿Qué canal sintonizar para ver Colo Colo vs. Huachipato por TNT Sports?

Si deseas seguir el Colo Colo vs. Huachipato, sintoniza las señales de TNT Sports 2 y TNT Sports HD de acuerdo con la siguiente guía de canales:

TNT Sports 2 EN VIVO

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

TNT Sports HD EN VIVO

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU.

Colo Colo vs. Huachipato: últimos partidos

Huachipato 1-0 Colo Colo | Primera División de Chile | 27.02.2022

Colo Colo 2-0 Huachipato | Primera División de Chile | 09.10.2021

Huachipato 0-2 Colo Colo | Primera División de Chile | 23.05.2021

Colo Colo 2-2 Huachipato | Primera División de Chile | 05.12.2020

Colo Colo vs. Huachipato: posibles alineaciones

Colo Colo : Brayan Cortés; Óscar opazo, Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia, Gabriel Suazo, Leonardo Gil, Esteban Pávez, Alexander Oroz, Gabriel Costa, Agustín Bouzat; Juan Martín Lucer

Huachipato: Gabriel Castellón; Juan Córdova, Osvaldo González, Benjamín Gazzolo, Antonio Castillo; Marcelo Cañete, Gonzalo Montes, Carlos Lobos; Nicolás Beaza, Luciano Nequecaur, Cris Martínez

¿Dónde juegan Colo Colo vs. Huachipato?

El partido entre Colo Colo vs. Huachipato se jugará en el Estadio Monumental David Arellano, ubicado en la comuna de Macul, en la ciudad de Santiago, Chile. El recinto fue inaugurado en 1975 y tiene capacidad para 47.347 espectadores.