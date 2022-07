[En vivo] Chelsea vs. Arsenal, Florida Cup 2022: ¿a qué hora y dónde ver el partidazo?

MIRA AQUÍ EN VIVO Chelsea vs. Arsenal | Ambos equipos se enfrentarán por un encuentro más de la Florida Cup 2022 HOY, 23 de julio. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Chelsea vs. Arsenal: posibles alineaciones

Arsenal: Aaron Ramsdale; Kieran Tierney, Gabriel, Ben White, Takehiro Tomiyasu, Mohamed Elneny, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Gabriel Jesus, Nicolas Pepé.

Chelsea: Edouard Mendy; Reece James, Thiago Silva, Emerson, Cesar Azpilicueta, Jorginho, Ross Barkley, Marcos Alonso; Mason Mount, Timo Werner, Kai Havertz.

Chelsea vs. Arsenal: ficha del partido

Florida Cup 2022 Chelsea vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? HOY, 23 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Camping World Stadium ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Arsenal?

El duelo amistoso entre Chelsea vs. Arsenal se jugará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Consulta el horario según tu zona:

Perú: 7.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Chelsea vs. Arsenal?

DirecTV Sports será la señal encargada de transmitir el duelo entre Chelsea vs. Arsenal. Conoce los canales que deberás sintonizar y cómo ver el partido ONLINE GRATIS.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Chelsea vs. Arsenal ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Chelsea vs. Arsenal por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO aunque no seas un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online, incluyendo canales en vivo, contenido on demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y el mejor entretenimiento de DirecTV.

¿Dónde juegan Chelsea vs. Arsenal?

El encuentro entre Chelsea vs. Arsenal se disputará en el Camping World Stadium, anteriormente llamado Tangerine Bowl, Florida Citrus Bowl y Orlando Citrus Bowl. Es un estadio ubicado en Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Fue construido para albergar partidos de fútbol americano y fútbol, y tiene una capacidad de 70.188 espectadores.