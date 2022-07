[En Vivo] Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata, Liga Profesional 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 10 de la Liga Profesional 2022 este domingo 24 de julio. El duelo iniciará a las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina), y contará con la transmisión de Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advincula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Emmanuel Más; Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui; Manuel Castro, Benjamín Rollheiser, Pablo Piatti; y Leandro Díaz.

Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata: ficha del partido

Liga Profesional de Argentina 2022 Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata ¿Cuándo juegan? Domingo 24 de julio ¿A qué hora? 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? La Bombonera ¿En qué canal ver? Star Plus

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata?

El duelo amistoso entre Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata se jugará a las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina). Consulta el horario según tu zona:

Perú: 6.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata?

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, es un estadio de fútbol perteneciente al Club Atlético Boca Juniors, ubicado en el barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.