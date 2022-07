DT del Manchester United incómodo con la ausencia de Cristiano Ronaldo y no piensa esperarlo

¿Se queda o se va? Una de las novelas del mercado de pases europeo es protagonizada por Cristiano Ronaldo. Luego del fracaso en la pasada temporada, el goleador del Manchester United todavía no define su futuro en la institución, aunque lo más llamativo es que no se presentó a la pretemporada del equipo.

Si bien el club informó que su ausencia se debe a motivos personales, el entrenador Erik ten Hag volvió a pronunciarse sobre la continuidad del artillero portugués y fue muy claro al mencionar que no lo viene considerando en la planificación.

“Preocupado tal vez no es la palabra correcta. Me concentro en los jugadores con los que cuento, y lo están haciendo bastante bien. Se encuentran en buena forma, me enfocaré en ello y en desarrollarlos. No puedo esperar a ver si Cristiano Ronaldo viene”, manifestó en conferencia de prensa.

Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United en agosto del 2021. Foto: AFP

Mientras se resuelve el asunto de CR7, quien tiene un año más de contrato con los diablos rojos, el estratega neerlandés mencionó que en los próximos días se sumarán sus nuevos refuerzos. Incluso, no descartó realizar alguna contratación en zona ofensiva.