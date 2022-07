Roberto Silva sobre ofrecimiento de Lozano: “Me dijo que el proceso de Oblitas no iba a seguir”

Hace algunos días, se confirmó la salida de Juan Carlos Oblitas de la dirección deportiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Ante ello, la prensa nacional indicó que una de las alternativas para ocupar este cargo era Roberto Silva. Sin embargo, el exfutbolista no aceptó la propuesta.

El ahora presidente de la Agremiación de Futbolistas del Perú (Safap) brindó una entrevista a RPP, en la que reveló detalles de las charlas que sostuvo con Agustín Lozano, presidente de la FPF.

“Me llamó Agustín Lozano y me preguntó si me gustaría el puesto de director deportivo de la FPF. Le agradecí y le dije que necesitaba pensar en la respuesta”, declaró.

“Sentí que había una premura del lado de la FPF, pero no era una decisión fácil de tomar. Yo represento a los jugadores”, agregó.

Además, el exdelantero manifestó que Lozano le dio a entender que el proceso del ‘Ciego’ ya había concluido. “El presidente me dijo, entre líneas, que el proceso de Juan Carlos no iba a seguir. Yo no sabía si ya habían hablado con Juan Carlos. Al margen de eso, Juan Carlos es para todos el dueño de ese puesto”.

Finalmente, le recomendó a la cabeza del máximo ente del fútbol peruano que Oblitas siga en el puesto. “Yo le dije a Agustín que me gustaría que Oblitas siga en el cargo. Al fútbol peruano le faltan líderes”, concluyó.

¿Qué dijo Juan Carlos Oblitas sobre su salida de la FPF?

Durante su conferencia de prensa, Juan Carlos Oblitas contó por qué tomó la decisión de no continuar como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).