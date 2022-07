Juan Carlos Oblitas: El ‘Ciego’ no va más en la FPF

La eminente salida de Juan Carlos Oblitas de la Federación Peruana de Fútbol se hizo oficial días después de que Ricardo Gareca se despidiera del Perú. El ‘Ciego’, que ejercía el cargo de director deportivo de la selección peruana hasta el 13 de junio de este año, confirmó a través de un comunicado de prensa que, pese a su intención y predisposición por seguir trabajando a favor del fútbol peruano, no encontró reciprocidad por parte del presidente de la FPF, Agustín Lozano, por lo que dio un paso al costado.

La partida del ‘Tigre’ hacía presagiar que los cambios en Videna continuarían; sin embargo, tras la primera reunión del lunes entre ambas partes, nos dejaba una luz de ilusión. Se supo que Oblitas llegó el último miércoles a Videna con la consigna de definir su continuidad, pero no pudo reunirse con Lozano.

Intentó comunicación nuevamente el jueves y se acercó a las oficinas de la federación, pero el mandamás no se presentó a la reunión pactada y estuvo presente en el amistoso que afrontó la sub-17 (empató 1-1) con Paraguay. Ante la respuesta negativa para sentarse a conversar, Juan Carlos entendió que no querían contar con él y decidió enviar un comunicado dando por terminada su relación con la FPF.

“Desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo, para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años. Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional”, dice el comunicado.

Reemplazo en la mira

Tras el anuncio, los nombres de posibles reemplazos no se hicieron esperar. Trascendió que le ofrecieron el cargo a Guillermo ‘Chemo’ del Solar, actual técnico de la U. César Vallejo, pero este no aceptó. El segundo en la lista es Roberto Silva, exjugador y presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú.

El nombre de Claudio Pizarro, actual embajador del Bayern Múnich en Alemania, sería una de las alternativas, por su cercanía a la FPF y el contacto con los jugadores de la selección peruana. Esto podría abrirle las puertas a este nuevo reto de llevar a Perú a una nueva Copa del Mundo desde el cargo de director deportivo. Pese a ser un conocido opositor a Lozano, el nombre de Álvaro Barco también integra la lista, pues su larga experiencia podría ponerlo en la mira para ser el reemplazo idóneo. En las próximas horas se definirá quién llegará y será el encargado de elegir al nuevo técnico de la Bicolor.

Con Oblitas en Videna, el nombre de Juan Reynoso era la primera opción para reemplazar a Ricardo Gareca, pero hoy el panorama cambió. Se siguen escuchando los nombres de Santiago Beccacece y de Hernán Crespo, pero aún no hay nada definido. Eso sí, Lozano y su junta directiva deberán tomar decisiones lo antes posible, pues la Blanquirroja tiene pactado en la fecha FIFA del 24 de setiembre un partido amistoso ante México en Estados Unidos y para aquella fecha ya debería estar definido quién estará a cargo del equipo de todos.

En una semana cambió la realidad y el panorama del fútbol peruano, ese que fue de menos a más tras siete años de trabajo de quienes saben, viven y respiran el deporte rey que tanto unió a los peruanos en tiempos difíciles.

