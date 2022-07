¿Aceptará dirigir esta vez a la selección peruana? El día que Marcelo Bielsa le dijo no a Perú

La selección peruana está atravesando días difíciles. En menos de dos semanas oficializaron la salida de dos miembros importantes que trabajaron dentro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF): Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas. El último en salir fue el ‘Ciego’, quien habló en una conferencia dando detalles sobre el porqué salió de la Videna.

Ahora, el trabajo principal que vienen realizando en el predio de San Luis es buscar un reemplazo para el ‘Tigre’ para que tome la dirección técnica de la Bicolor, y uno de los entrenadores que está siendo voceado es Marcelo Bielsa.

El experimentado DT habría tenido comunicación con el entorno de la FPF, según informó el periodista Pablo Noya, y habría exigido tres condiciones para asumir el rol de estratega del equipo nacional.

¿Cuándo fue que Marcelo Bielsa le dijo no a la selección peruana?

La posibilidad de que el ex-DT del Leeds United de Inglaterra rechace la nueva oferta de la FPF no es descabellada. Anteriormente, descartó dirigir a la Bicolor. Esto sucedió en el 2014 luego de que se diera la salida de Sergio Markarián.

“Quisiera comunicarle que he decidido no aceptar la proposición que me hiciera, vinculada con la posibilidad de asumir la dirección técnica de la selección peruana de fútbol. Lamento sinceramente no poder asumir el desafío profesional que me propone. He demorado mi respuesta porque no me resultó sencillo tomar esta decisión”, fue lo que emitió Bielsa.

Hace ocho años, la FPF intentó contratar a Bielsa. Sin embargo, el argentino rechazó la oferta. Foto: FPF

En aquel momento, Manuel Burga era el presidente del máximo ente del fútbol peruano y buscaba un reemplazo ante la partida del estratega uruguayo, quien no logró la clasificación al Mundial de Brasil.