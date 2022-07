Una de las razones por las que Ricardo Gareca no renovó su contrato con la Federación Peruana de Futbol (FPF) fue el recorte que intentaron hacerle a su salario, debido a que los 4.7 millones de dólares anuales que percibía el ‘Tigre’ ya no podían ser asumidos por la institución. No obstante, es importante mencionar que durante sus siete años al frente de la ‘Bicolor’, los ingresos por premios también fueron millonarios.

El primer éxito del ‘Flaco’ con la Blanquirroja fue el tercer puesto conseguido en la Copa América de Chile 2015, donde la Conmebol le entregó 4.5 millones de dólares a la FPF por llegar hasta esa instancia decisiva. Al año siguiente, en la Copa América Centenario solo se alcanzó los cuartos de final, por lo que el premio fue de solo 1.5 millones de dólares.

Los ingresos fuertes llegaron con la clasificación al Mundial de Rusia 2018, debido a que la FIFA entregó 8 millones de dólares a todos los equipos que participaron en la fase de grupos. Un año después, Perú retornó a una final de Copa América después de 44 años en Brasil 2019, por lo que la FPF percibió otros 9 millones de dólares.

El último gran ingreso que obtuvo la Federación por premios gracias a una campaña de Ricardo Gareca fue el cuarto puesto de la Copa América de Brasil 2021, por lo que recibió 3 millones de dólares.

De esta forma, la FPF ganó 26 millones de dólares solamente en premios durante los siete años del ‘Tigre’ al mando de la Blanquirroja. A esto se le suman los millonarios auspicios que recibió la selección gracias a sus buenas campañas e identificación con la gente.

Ricardo Gareca devolvió la alegría a la selección peruana tras clasificar al Mundial Rusia 2018. Foto: Andina

¿Cuánto dejó de ganar la FPF por la no clasificación a Qatar 2022?

Los millones ganados por la Federación pudieron ser muchos más si no se caía ante Australia en el repechaje, debido a que la FIFA anunció que cada equipo que participara de la fase de grupos recibiría 9 millones de dólares. La cifra se incrementa conforme se vaya avanzando de fases hasta los 42 millones de dólares que recibirá el campeón.