¿Qué canal transmite Bayern Múnich vs. Manchester City amistoso internacional EN VIVO?

Bayern Múnich vs. Manchester City se juega este sábado 23 de julio por amistoso internacional en Estados Unidos, así como muchos otros que se están disputando en este país. El encuentro será en el estadio Lambeau Field y está pactado para las 6.00 p. m. (hora peruana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN y Star Plus.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Bayern Múnich vs. Manchester City: ficha del partido

Bayern Múnich vs. Manchester City Amistoso internacional ¿Cuándo juegan? Sábado 23 de julio ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde? Estadio Lambeau Field ¿Canal? ESPN

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs. Manchester City?

En territorio peruano, el duelo Bayern Múnich vs. Manchester City se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

México: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del día domingo 24).

El delantero senegalés terminó su vínculo con el Liverpool y se unió al club alemán. Foto: Bayern Munich

¿Qué canal transmite el partido Bayern Múnich vs. Manchester City?

En Perú, el canal que televisará el Bayern Múnich vs. Manchester City será ESPN. Consulta la señal en el extranjero.

Argentina: ESPN y Star+

Bolivia: ESPN y Star+

Brasil: ESPN y Star+

Chile: ESPN Chile y Star+

Colombia: ESPN y Star+

Ecuador: ESPN y Star+

México: ESPN México y Star+

Paraguay: ESPN y Star+

Perú: ESPN y Star+

Uruguay: ESPN y Star+

Venezuela: ESPN y Star+

Estados Unidos: ESPN+

España: City+.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Manchester City EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para seguir la transmisión del Bayern Múnich vs. Manchester City por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicios de streaming que incluye en su programación los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no cuentes con acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

City y América jugaron en el Estadio NRG de la ciudad de Houston. Foto: Manchester City/Twitter

Bayern Múnich vs. Manchester City: alineaciones probables

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Kouassi, Upamecano, Davies; Kimich, Sabitzer, Müller; Sané, Mané y Gnabry. DT: Julian Nagelsmann.

Manchester City: Ederson; Walker, Aké, Mbete, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland y Grealish. DT: Pep Guardiola.

¿Dónde se jugará el partido Bayern Múnich vs. Manchester City?

El escenario de este compromiso entre Bayern Múnich vs. Manchester City será el estadio de Lambeau Field, recinto deportivo ubicado en Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos. Cuenta con una capacidad para más de 81.000 personas.