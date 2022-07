Inspiró la frase ‘estoy Chihuán’ y fue emblema de la selección: ¿qué fue de Leyla Chihuán?

Antes de sus dos períodos como congresista de la república, entre 2011 y 2019, Leyla Chihuán se había hecho un nombre en el deporte nacional con sus destacadas participaciones en la selección peruana de vóley. Su talento la llevó a jugar en el extranjero ya desde los inicios de su carrera, además de convertirla durante muchos años en la capitana de Perú.

Su debut en 1996 se produjo en plenos Juegos Olímpicos de Atlanta, competencia en la cual el combinado bicolor se quedó en la fase de grupos. Al año siguiente, se enroló en el club polaco Winiary Kalisz, donde permanecería hasta 1999. En 2005 arribó a España y se quedaría en ese país hasta 2009, tiempo durante el cual jugó la Superliga local en Visual Home Benidorm, Club Diego Porcelos y Club Vóley Miranda.

En 1998 y 2000 disputó el Mundial de Japón y los Juegos Olímpicos de Sidney, respectivamente. En el 2006, asumió como capitana de la selección en el Mundial de Japón, torneo en el que si bien iniciaron con un triunfo sobre Egipto, terminaron perdiendo por marcadores ajustados todos sus partidos restantes.

Leyla Chihuán representó al Perú en competencias como Mundiales y Juegos Olímpicos. Foto: Líbero

A nivel regional, su palmarés incluye una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Armenia-Pereira 2005, además de podios en los Campeonatos Sudamericanos La Paz 2005 y Santiago 2007 (subcampeona en ambos) y Porto Alegre 2009 (tercer lugar). También se colgó medallas de plata por su actuación en la Copa Panamericana Rosarito-Tijuana 2010 y la Copa Final Four del mismo años. Como distinciones individuales, fue reconocida como mejor atacante, mejor anotadora y mejor rematadora en varios sudamericanos.

En el 2009 regresó al Perú para jugar por Regatas Lima, con el cual ganó el Torneo Apertura de la Liga Nacional Superior de Voleibol. Al año siguiente, disputó otro Mundial en Japón y se retiró de la selección luego de su participación en aquel torneo. En clubes, seguiría activa hasta el 2014, con la Universidad César Vallejo.

Paso por la política y origen de la frase ‘estoy Chihuán’

En el 2011 incursionó en la política al ser elegida congresista por el partido Fuerza Popular. Cumplido su primer período, fue reelegida para un segundo que empezó en 2016, pero en septiembre del 2019 este se vio interrumpido debido al cierre del Congreso por parte del entonces presidente Martín Vizcarra.

Leyla Chihuán fue Vicepresidenta del Congreso en el periodo 2018-19. Foto: GLR

Fue durante esta segunda etapa como parlamentaria cuando unas declaraciones suyas generaron gran impacto en la opinión pública. En noviembre del 2018, entrevistada por Exitosa, señaló que su motivación para ser congresista no era económica, pues el salario que ganaba en el cargo no le habría bastado por sí solo para mantenerse.

“Mi motivación no es económica, yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso. Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza”, dijo aquella vez.

Sus palabras generaron rechazo entre la población, un sector de la cual criticó que se expresara de aquella forma pese a que su sueldo era de varios miles de soles al mes. Por ello, se popularizó de forma sarcástica la frase ‘estoy Chihuán’ como modo de referirse a una situación financiera difícil.

¿A qué se dedica Leyla Chihuán?

Actualmente, alejada ya de la política, la exvoleibolista trabaja como secretaria del Comité Olímpico Peruano (COP). Entre sus últimas funciones figura su papel como jefa de misión de la delegación peruana en los Juegos Panamericanos Junior de 2021 y 2022, además de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, labor no remunerada.