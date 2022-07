Juan Carlos Oblitas sobre renuncia de seleccionados: “Me llamaron Tapia, Cueva y Lapadula”

Durante la conferencia de prensa de despedida que brindó en un conocido hotel capitalino, el exdirector deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Juan Carlos Oblitas respondió algunas interrogantes, entre ellas habló sobre los rumores de que algunos futbolistas habrían renunciado a la selección peruana tras la salida de Ricardo Gareca

¿Qué dijo sobre su salida de la FPF?

El también exentrenador mostró una ánimo conciliador dejando en claro que lo que buscaba era absolver dudas sin arremeter contra nadie. “No quiero hacer un circo de esto. Yo terminé mi contrato al día siguiente del partido de Australia. Yo me quedé a pedido de Agustín Lozano para ver la renovación de Ricardo Gareca”, indicó inicialmente.

“Por eso, estuve estos días en la Federación. También, estaba viendo mi renovación. Las conversaciones se truncaron. El día de ayer (jueves 21 de julio) estuve conversando con el secretario general. Me llamó Roberto Silva para decirme que le estaban ofreciendo mi puesto y no me causó extrañeza por las formas en que se ha manejado todo”, reveló Oblitas.

“Cuando llego a mi casa, emito el comunicado. Por eso, hice esto para que la Federación tome las decisiones pertinentes. Lo único que quiero es lo mejor para el fútbol peruano”, sentenció.

Tapia, Cueva y Lapadula llamaron por teléfono a Oblitas

Consultado sobre el posible alejamiento de futbolistas consagrados de la selección peruana, el Ciego despejó las dudas, al indicar que no ha recibido tal información, muy por el contrario fue contactado por algunos referentes, quienes buscaban conocer la verdad sobre las informaciones que se filtraban.

“He conversado telefónicamente con Renato Tapia, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. Estaban muy dolidos y apenados, pero ninguno me tocó el tema de la renuncia a la selección. Estaban muy afectados, pero ninguno me tocó el tema de su renuncia a la selección”, aseveró.