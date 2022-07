¿Qué dijo Oblitas sobre su relación con Agustín Lozano, actual presidente de la FPF?

La selección peruana sigue atravesando por salidas claves en su esquema. Ricardo Gareca, hace pocos días, no llegó a un acuerdo para su renovación como DT de la Bicolor y, ahora, Juan Carlos Oblitas no continuará como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), tras siete años en el puesto.

Este viernes 22 de julio, el también exentrenador brindó unas palabras para esclarecer el motivo de su despedida, ya que, al igual que el ‘Tigre’, no encontró con Agustín Lozano y su directiva los motivos para seguir.

Además, que en pleno trámite de su nuevo contrato, se enteró de que le habrían ofrecido el cargo a otra persona, como Roberto Silva. Oblitas fue claro y directo sobre su relación con el actual presidente de la federación.

Las palabras de Juan Carlos Oblitas

“Respecto a mi relación con Agustín Lozano, no podemos ser mezquinos . Yo firmé contrato con él, y si bien no tenemos una relación amical, teníamos una conversación fluida. Que hemos cometido errores, seguramente. Y que hemos podido hacerlo mejor, también” dijo el ‘Ciego’ en su conferencia de prensa.

Asimismo, precisó que no le ha cerrado las puertas por completo a la FPF, y que no se considera un obstáculo para el directivo y la federación.

“Yo soy una piedra en el zapato para mucha gente en el fútbol. No tendría por qué serlo para Agustín Lozano. Lo cierto es que yo no puedo postular a la Federación. Yo hablé el mismo día con el secretario cuando se dio el cambio en los estatutos. Atrás viene gente que quiere postular a ello. Los cambios que se dieron en la Federación no tienen nada que ver con mi salida. Sería irracional pensar de esa manera”, señaló.

Oblitas habló de su salida de la Videna y no cierra las puertas a un retorno. Foto: captura de Movistar Deportes

Ricardo Gareca: posibles reemplazantes para el ‘Tigre’

En la prensa nacional, luego de indicar que Hernán Crespo (Al-Duhail SC), Santiago Solari (libre) y Marcelo Bielsa (todos ellos extranjeros) podrían ser reemplazantes de Gareca, en las últimas horas; ha cobrado fuerza el nombre del estratega peruano Juan Reynoso, quien dirigió a Cruz Azul.