Juan Carlos Oblitas desmintió que ‘Chemo’ del Solar lo reemplazará: “Le ofrecieron otro puesto”

En la conferencia de salida de Juan Carlos Oblitas de la dirección deportiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el ‘Ciego’ trató el tema de su no renovación en el puesto y despejó algunas dudas y especulaciones sobre los sustitutos a su cargo; entre ellos, se voceó a José Guillermo del Solar.

Sin embargo, Oblitas tuvo que aclarar el tema y manifestó su molestia sobre aquellos rumores: “Tengan cuidado con el manoseo de nombres”, comenzó su declaración.

“‘Chemo’ del Solar me llamó. A él le ofrecieron otro puesto. Yo me quedé explicándole lo que significaba. Al final, él me dijo que prefería seguir dirigiendo . En el fútbol algunos tenemos códigos”, explicó el ‘Ciego’.

Actualmente, Del Solar es el entrenador de la Universidad César Vallejo, escuadra que tiene bajo su cargo desde el 2018 y con la que ha conseguido clasificar a dos Copa Libertadores.

De acuerdo con las palabras de Oblitas, ‘Chemo’ quiere seguir en el banquillo poeta, desde donde peleará el Torneo Clausura de la Liga 1-2022. El conjunto norteño se encuentra en la décima posición con tres puntos.

‘Chemo’ del Solar ya fue DT de Perú

El exfutbolista de Universitario de Deportes conoce lo que es trabajar en la FPF, ya que fue el entrenador de la Blanquirroja entre los años 2007 y 2010, cuando el combinado nacional competía para obtener un cupo al Mundial Sudáfrica 2010.